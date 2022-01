[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 19일부터 정기예금과 적금 금리를 상품별로 최대 0.50%포인트 인상한다고 밝혔다.

한국은행 기준금리 상승분에 맞춰 적금 상품은 0.25%포인트에서 최대 0.50%포인트, 예금 상품은 0.20%포인트에서 최대 0.30%포인트 인상한다.

이에 따라 출산장려 상품인 ‘아이사랑 자유적금(2년제)’ 금리를 종전 최고 연 1.70%에서 연 2.20%로 0.50%포인트 인상하며, 청년대상 상품인 ‘BNK내맘대로 적금’도 1년제 기준 종전 최고 연 1.60%에서 연 1.90%로 0.30%포인트 금리를 인상하기로 했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr