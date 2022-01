78년 전통 차례주 '백화수복'…100% 국산 쌀로 빚어

롯데칠성음료는 설을 맞아 100% 우리쌀로 만든 '백화수복'을 대표 차례주로 선보였다. 78년 전통의 대표 차례주인 백화수복은 '오래 살면서 길이 복을 누리라'는 뜻처럼 받는 이의 건강과 행복을 비는 마음이 담긴 제품이다.

백화수복은 1945년 출시된 이후 78년의 긴 역사를 갖고 있으며, 단일 브랜드로 아시아 최대 규모의 청주 생산량을 자랑하는 군산공장에서 생산하고 있다. 100% 국산 쌀로 만들고 쌀의 외피를 30% 정도 도정해 사용하며, 저온발효 공법과 숙성 방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이다. 알코올 도수는 13도다. 우리 민족의 정성 어린 마음을 담아내기 위해 라벨은 동양적인 붓글씨체를 사용했다. 라벨과 병목 캡실도 금색을 적용해 고급스러운 차례주의 이미지를 부각시켰다.

특유의 깊은 향과 맛으로 차게 마셔도 좋고 따뜻하게 데워 마셔도 좋아 제례용 또는 명절 선물용으로 이용할 수 있다. 용량은 700㎖, 1ℓ, 1.8ℓ 3가지로 구성돼 있어 소비자 편의나 용도에 맞게 선택할 수 있다. 소비자 가격은 일반 소매점 기준으로 각각 4900원, 7100원, 1만1000원이다.

