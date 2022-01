한화손보, 화재사고 피해 기초수급세대 지원

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 3,925 전일대비 95 등락률 +2.48% 거래량 153,565 전일가 3,830 2022.01.19 11:02 장중(20분지연) 관련기사 한화손보, 카카오에서 모바일로 보험 가입한다'천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들자사주 사들이는 보험사 CEO들…"내년에도 책임경영"(종합) close 은 원인 미상 화재 사고로 재물 피해를 입은 기초수급 세대를 위해 위로금 150만원과 20만원 상당의 구호물품을 전달했다고 18일 밝혔다.

서울시 종로구 임대아파트에 거주하고 있는 피해 세대는 한부모 가정으로 어르신이 우울증 등의 병력으로 가족 돌봄이 필요한 상태고, 자녀들도 4000 여만원의 화재 피해를 복구하기엔 경제적 여력이 없는 상황이었다.

한화손보는 이러한 사연을 접하고 종로 소방서와 숭인2동 주민센터와 함께 피해 세대가 하루라도 빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 힘을 더했다.

지난 2015년부터 서울소방재난본부, 희망브리지 전국 재해구호협회와 서울시 화재사고 피해 세대중 생계가 어려운 가정을 선정해 일상 복귀를 돕고 있다. 이번 피해 가정까지 총 140세대를 지원했다,

한화손보 관계자는 "지속가능경영의 비전 아래 지역의 사회 안전망을 구축하고 더불어 상생할 수 있는 노력을 하고 있다"며 "사회적 약자와 취약계층들을 위한 사회공헌 활동을 통해 사회적 가치를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

