신학기 왔다…LF 보리보리, 베이비·키즈페어 개최

[아시아경제 임혜선 기자] LF 계열사 트라이씨클이 운영하는 유아동 전문몰 방문자수1위 보리보리는 신학기를 맞아 21일까지 베이비·키즈페어 ‘쑥쑥데이’를 열고 각종 유아용품 및 신학기 등교 준비용품 등을 최대 97% 할인한다고 19일 밝혔다.

고객들을 위한 할인 혜택도 준비됐다. 애플리케이션(앱)에서 일정 금액 이상 구매하는 고객에게는 선착순 최대 10% 할인 쿠폰을 지급한다. 행사 기간동안 날마다 할인 품목이 바뀌는 원데이 특가에서는 이유식, 육아용품, 도서완구 등을 한정수량으로 만나볼 수 있다.

대표적으로 일동후디스, 파스퇴르, 퓨어잇 등 13개 브랜드가 참여한 유아식·분유관에서는 아이들을 위한 이유식부터 분유, 간식, 과자 등 각종 먹거리를 최대 77% 할인가에 판매한다. 출산 및 육아용품 관에서는 호랑이띠 아이를 위한 호랑이 에디션부터 휴대용카시트, 목욕용품, 유아베개, 키즈로션 등 다양한 상품을 할인가에 마련했다.

지난해 국내 아동복 시장은 코로나19 사태로 외출이 현저히 줄어든 상황에서도 몸집을 키웠다. 한국섬유산업연합회가 최근 발표한 ‘2021년 하반기 패션통계 보고서’에 따르면 지난해 상반기 아동복 시장 규모는 전년 대비 36.6% 성장했다. 아이에게 투자하는 비용을 아끼지 않는 MZ세대 부모의 등장과 소수의 아이에게 집중하는 가족문화인 ‘텐포켓’ 문화가 확산하며 아동복 시장의 비중은 지속적으로 증가하고 있다.

