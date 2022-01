한송네오텍, 신화아이티 주식 20억 규모 추가 취득 결정

[아시아경제 이선애 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,970 전일대비 55 등락률 -2.72% 거래량 9,071,328 전일가 2,025 2022.01.19 10:54 장중(20분지연) 관련기사 한송네오텍-신화아이티, 美 차세대 배터리사 ‘이엔파워’와 2차전지 소재 공급 협의한송네오텍, OLED 라미네이팅 특허 취득… “대형화 공정 적용, 수율·생산성↑”신화아이티, 전고체 이어 리튬메탈 배터리까지…2차전지 업계 '뉴스타' close 은 종속회사 신화아이티 주식 2만7692주를 추가 취득하기로 결정했다고 19일 공시했다.

취득금액은 19억9997만원이며 이는 자기자본대비 4.69%에 해당하는 규모이다. 취득후 지분율은 58.18%(8만8615주)이며 취득예정일자는 3월31일이다. 회사측은 “종속회사의 2차전지 소재 제조공장 및 생산설비 증설 투자, 지배력 강화 및 책임 경영 확대를 위한 것”이라고 밝혔다.

