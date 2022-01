마켓컬리, 설 맞이 '수산물 대축제' 진행…최대 45% 할인

30일까지 고등어, 멸치, 오징어 등 밥 반찬부터

굴비, 갈치 등 설선물세트까지 최대 45% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 우리 수산물 상생할인행사인 '2022 대한민국 수산대전'의 일환으로 69개 수산물을 최대 45% 할인하고 20% 할인 쿠폰을 추가해 최대 할인 혜택을 제공하는 수산물 기획전 '설맞이 수산물 대축제'를 오는 30일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

해양수산부가 2020년부터 진행한 '대한민국 수산대전'은 코로나19로 어려움을 겪는 어업인과 국민들을 돕기 위해 제철 수산물 구입 시 할인 혜택을 제공하는 행사다. 컬리는 2020년부터 2022년까지 3년간 사업자로 선정됐으며 올해는 총 3회의 기획전을 진행한다. 2022 대한민국 수산대전의 첫번째 기획전으로 진행되는 '설맞이 수산물 대축제'는 밥 반찬부터 선물세트까지 다양한 수산 제품을 69개 골라 최대 45% 할인 판매한다. 할인 상품에도 적용이 가능한 20%의 할인 쿠폰을 제공해 더욱 합리적인 쇼핑을 할 수 있게 했다. 최대 할인 금액은 2만원으로 ID당 1회에 한해 사용 가능하다.

이번 기획전은 우선 굴비와 갈치, 고등어, 오징어 등 밥 반찬으로 먹기 좋은 수산물을 준비했다. 냉동실에 쟁여 두고 먹기 좋은 법성포참맛 대용량 영광굴비 1.6㎏(20마리) 상품은 45% 할인 판매한다. 제주에서 항공으로 직송해 더욱 신선한 바븐의 통갈치(350g, 400g, 500g)와 손질갈치(280g, 320g, 400g, 600g) 상품도 최대 30% 할인해 선보인다. KF365의 국산고등어 250g(냉동)상품도 23% 할인해 쿠폰 적용 시 2000원 초반대에 구매할 수 있다.

설에 선물하기 좋은 수산 선물세트도 함께 선보인다. 100만원대 프리미엄 선물부터 6만원대 선물까지 다양한 상품군으로 선택의 폭을 넓혔다. 한 사람이 먹기 좋은 적당한 사이즈의 140g 내외의 굴비를 담은 법성포참맛 프리미엄 굴비 오가세트 1.4kg는 35% 할인 판매한다. 큼직한 갈치를 담은 제주 (특)갈치 정세트 2.2kg(냉동) 상품도 15% 할인 판매한다. 주소를 몰라도 바로 선물할 수 있는 선물하기 기능을 이용하면 더욱 간편하게 선물할 수 있다.

