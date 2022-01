경북도, 유통취약농가 판로확대 돕는다 … 사각지대 줄여 농가 활력 UP!

사업추진 2년차 24곳 1042농가 참여, 연매출 38억 달성



농산물 수집·포장, 온·오프라인 판매, 홍보 유통전반 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도는 농특산물 판로확보에 어려움을 겪고 있는 소농과 고령농, 여성농 등 유통 취약농가를 돕는 프로젝트를 추진해 활력을 불어넣고 있다.

경북도는 현재 추진 중인 ‘농식품유통취약농가 판로확대 지원사업’이 큰 반응을 얻고 있다고 19일 밝혔다.

취약농가 30호 이상이 참여하는 마을에 농가 조직화와 교육, 온라인 판매망 구축, 포장재 등을 지원하는 사업이다.

마을을 대표하는 유통도우미가 농산물 순회수집, 포장, 온라인 판매, 고객관리 등 유통전반을 책임지고 있어 농가로부터 호응을 얻고 있다.

경북도는 2020년 시범사업 이후 2년 차를 맞으면서 참여마을과 농가 수, 매출액 등 큰 폭의 증가세를 보이고 있다고 했다.

첫해인 2020년에는 20개소, 648농가, 매출액 28억으로 시작해 지난해에는 24개소, 1042농가의 참여로 전년 대비 36% 증가한 38억원의 매출을 달성했다.

경북도는 사업 내실화를 위해 유통 취약농가 관리시스템을 구축해 농가와 판매상품 정보 관리 정산업무 등을 체계적으로 추진하고 있다.

또 고향마을의 향수를 불러일으키는 농가참여 홍보영상을 제작해 홍보하고 있다.

‘이마트’에 여름과일 판매촉진 행사 참여 등 오프라인 연계 판매망 구축뿐만 아니라 경북 농특산물 쇼핑몰 ‘사이소’에 특별관을 구성하고, 농가가 참여하는 라이브커머스 방송 등으로 온라인 판로를 개척해 나가고 있다.

참여농가 수와 매출액이 증가하면서 농가 만족도도 높아지고 있다.

대표 사례로 안동 북후면에서는 현재 35농가가 참여해 쌀, 사과, 고춧가루, 마 등을 판매하고 있다.

농부장터 강상구 유통도우미는 “생강 값 폭락으로 어려움을 겪고 있을 때 오프라인 판매 연계 및 사이소, 네이버 등 온라인 판매 지원으로 큰 힘이 됐다”며 감사편지를 전했다.

영덕 복숭아마을에서는 농가에서 생산한 고구마를 노인전문요양원에 기부해 더 어려운 곳에 따뜻한 마음을 전했다.

경북도 관계자는 “대형화와 규모화 된 유통 생태계 변화에 대응하기 위해 다양한 판로 개척이 필요하나 소농이나 고령농가의 독자적 농산물 판매는 한계가 있다”며 “생산한 농산물이 판매에 어려움을 겪는 일이 없도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr