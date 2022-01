KT, 소상공인 맞춤형 플랫폼 매장 'KT 애드 샵' 론칭

오프라인 매장 서울·광주점도 오픈

[아시아경제 차민영 기자] KT가 식당, 가게 등을 운영하는 소상공인 사장님을 위한 맞춤형 제휴 플랫폼 매장 브랜드 'KT 애드 샵(KT Add Shop)'을 선보인다고 19일 밝혔다.

브랜드명인 KT 애드 샵은 ‘KT의 다양한 제휴 상품에 특별한 혜택이 더해진다’는 의미를 담았다. 오프라인 매장 2곳도 서울 선릉과 광주 상무에 문을 열었다.

이번에 오픈한 KT 애드 샵은 기존 제휴 플랫폼 매장에는 없던 소상공인 영업 맞춤형 서비스들을 추가해 차별화했다. 매장에 마련된 ‘사장님성공존’에서는 ▲전화를 AI가 대신받아 처리하는 ‘AI 통화비서’ ▲자율 주행 기술로 서빙을 돕는 ‘AI 서비스로봇’’ ▲세무 경영 기능을 제공하는 ‘세모가게’ ▲통화 연결음에 영상을 더한 ‘V링고’ ▲24시간 보안 출동 서비스 ‘기가아이즈’ ▲상권 분석 서비스 ‘KT잘나가게’ 등을 이용해볼 수 있다.

KT 애드 샵에서는 삼성 세리프TV 같은 인기 가전부터 스마트워치, 음향 기기까지 제휴 기업들의 상품을 체험하고 ‘KT 반값초이스’ 프로모션을 통해 시중보다 합리적인 가격으로 상품 구매도 가능하다.

매장 내부는 따뜻한 색감으로 꾸며 딱딱한 상담 공간 이미지를 탈피했다. 또한 다양한 스마트 키오스크를 배치해 고객이 서비스 체험 대기 시간 동안에도 제휴 상품과 제휴 카드 혜택을 직접 비교해 볼 수 있다. MZ세대를 겨냥한 ‘디즈니 굿즈존’, 단말 스펙 비교가 가능한 삼성·애플 체험존, IT기기 액세서리 ‘벤딩머신’, 무인 중고폰 거래 ‘민팃’ 같은 콘텐츠도 추가했다.

최찬기 KT 영업본부장(전무)은 “제휴 플랫폼 매장 1호점 오픈 이후 고객들의 의견을 살펴 소상공인 서비스와 MZ세대 대상의 콘텐츠로 개편 최적화를 진행했다”며 “단순한 통신 매장을 넘어 차별화된 서비스를 제공하는 KT 애드 샵에서 고객들이 다양한 제휴 상품들을 경험해보길 바란다”고 밝혔다.

한편, KT는 서울 선릉 사거리점과 광주 상무점을 시작으로 전국 KT매장으로 확대해나갈 계획이다.

