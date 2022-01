깨끗한나라, 보솜이 기저귀 100만개 기부

[아시아경제 김종화 기자] 깨끗한나라가 지난 18일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기저귀 100만 개를 기부했다.

깨끗한나라는 35년째 아기 기저귀를 제조하며 수많은 아이들의 성장을 지원해 왔다. 최근 ESG 경영 강화를 목표로 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 실천하고 있다.

깨끗한나라는 코로나19 장기화로 저소득 계층의 경제적 어려움, 돌봄공백 등의 해소를 지원하기 위해 이번 기부를 결정했으며, 3억원 상당의 기저귀 100만개는 굿네이버스를 통해 대상자 선정절차를 거쳐 저소득아동가정에 전달될 예정이다.

최현수 깨끗한나라 대표이사는 "코로나19로 인해 발생한 돌봄공백 해소에 깨끗한나라가 기여할 수 있어 기쁘게 생각한다"면서 "앞으로도 기업시민으로서 지역사회가 겪는 어려움을 함께 해결해 나가겠다"고 말했다.

