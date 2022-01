마스터카드로 NFT 산다

코인베이스와 지불거래 파트너십

[아시아경제 권재희 기자] 마스터카드가 가상화폐 거래소 코인베이스와 대체불가토큰(NFT) 지불거래 파트너십을 체결했다. 이를 통해 디지털지갑을 통하지 않고 마스터카드의 신용카드 및 직불카드로 바로 NFT 자산을 구매할 수 있어 한층 더 NFT 시장에 대한 접근성을 높였다는 평가가 나온다.

18일(현지시간) CNBC에 따르면 마스터카드와 코인베이스가 대체불가토큰(NFT) 지불거래 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십 체결에 따라 코인베이스 이용자들은 마스터카드의 신용카드와 직불카드를 이용해 NFT 상품을 구매할 수 있게 되면서 거래 단계를 간소화했다. 현재는 고객이 가상화폐 계좌를 통해 디지털통화를 구매한 다음 온라인 시장에서 NFT 상품을 구매하는 등 여러단계를 거쳐야 한다.

양사는 이번 파트너십 체결에 대해 가상화폐 계좌를 거쳐야 하는 기존의 복잡한 구매 과정을 간소화하고 소비자들의 선택권을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다고 발표했다.

마스터카드 측은 "더 많은 사람들을 안전하게 참여할 수 있도록 하는 것이 NFT 시장 활성화에 가장 좋은 방법"이라며 "마스터카드는 NFT 기술이 예술품을 넘어 더 많은 영역으로 확장할 것이라 믿고있다"고 밝혔다.

최근 신용카드 및 결제회사와 가상화폐 거래소 간의 파트너십이 활발하게 일어나고 있는 추세다. 업계 선두주자는 단연 마스터카드다. 마스터카드는 이미 지난해 비트코인 선물 거래소 백트와 협업해 미국 내 가상자산 결제가 가능한 카드를 발급한 바 있다. 또 지난해 9월에는 블록체인 관련 스타트업 사이퍼트레이스를 인수해 가상화폐 시장 주도권 잡기에 드라이브를 걸고 있다.

마스터카드의 경쟁사인 비자는 코인베이스와의 파트너십을 포함해 60여개 이상의 가상화폐 관련 업체들과 파트너십을 맺은 바 있다.

아메리칸익스프레스 역시 카드를 스테이블 코인으로 사용하는 방법에 대해 모색 중인 것으로 알려졌다.

댄 돌레프 미즈호증권 애널리스트는 이번 파트너십 체결에 대해 "마스터카드가 가상화폐에 접근하는 방식에서 벗어나 새로운 방식을 보여주는 대표적 사례"라고 평가했다.

