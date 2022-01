롯데칠성, 비대면 테이블 주문 서비스 ‘스마트찹찹’ 수도권 60여개 매장으로 확대

[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료은 사내벤처를 통해 선보인 비대면 테이블 주문 서비스 ‘스마트찹찹’의 운영 매장이 60여개로 늘어나며 빠르게 성장하고 있다고 19일 밝혔다.

'스마트찹찹'은 2020년 롯데칠성음료의 사내벤처 3기에서 최종선발된 아이템으로, QR코드를 통해 비대면으로 음식을 주문할 수 있는 테이블 주문 서비스다.

기존 키오스크, 태블릿, 전용 어플 등을 이용하는 비대면 형식의 서비스는 매장내 전용 기기를 설치해야하기 때문에 매장의 공간적 제약이 있으며 유지 및 관리가 어렵고 애플리케이션 설치를 꺼려하는 고객들은 번거로움을 느낀다는 단점이 있었다.

이러한 단점을 간단한 QR코드 인증방식으로 전환한 ‘스마트찹찹’은 이용 고객들은 별도의 전용 어플 설치 없이 매장내 테이블에 붙어있는 QR코드를 스캔하면 바로 메뉴확인부터 주문까지 비대면으로 가능하다. 호출벨을 눌러 직원들을 기다리지 않아도 되고, 재주문도 편리하게 할 수 있다는 장점이 있다.

또 서비스 이용 점포는 직원들의 주문 수령 실수를 예방할 수 있으며, 직원들의 동선을 줄여 효율성을 올릴 수 있다는 특징이 있다. 스마트폰을 통해 판매 데이터를 쉽게 확인할 수 있다.

김나리 롯데칠성음료 사내벤처 3기 매니저는 “언택트 시대에 발맞춘 스마트한 영업환경 구축을 목표로 이 서비스를 기획했다"며 "최근 1인 창업 및 오너셰프 레스토랑 등이 많아지며 효율적인 매장 운영이 가능해서 반응이 좋다"고 말했다.

롯데칠성음료는 현재 홍대 건대 상권을 중심으로 수도권 60개 매장에서 운영중인 '스마트찹찹'을 앞으로 더 많은 매장으로 확대할 계획이다.

한편, 롯데칠성음료는 창의적이고 도전적인 조직문화를 조성하고 급변하는 시장에서 효율적으로 신성장 동력을 발굴하기 위해 사내벤처 제도를 도입했으며, 현재도 사내벤처 5기를 모집하고 있다.

