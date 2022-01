이케아 코리아, 설맞이 감사 행사 진행

[아시아경제 김종화 기자] 이케아 코리아가 설을 맞아 '이케아 기프트카드'로 감사의 마음을 전할 수 있는 '새해를 맞아 Tack! 감사합니다!' 행사를 오는 24일부터 31일까지 진행한다.

이번 행사는 스웨덴어로 '감사합니다'를 뜻하는 '탁(Tack)'의 의미를 담아 가족, 친지, 친구 등 소중한 사람들에게 감사의 마음을 전하고자 하는 고객들을 위해 준비됐다. 코로나19 장기화로 대면 모임 대신 비대면 명절 트렌드가 이어질 것으로 전망되는 가운데 집을 보다 의미 있는 공간으로 꾸밀 수 있도록 이케아 기프트카드에 추가 혜택을 더했다.

이케아 코리아는 본 행사를 통해 기프트카드 구매 금액에 따라 '감사카드'를 추가 증정한다. 10만원 이상, 20만원 이상, 30만원 이상 기프트카드를 구매하는 고객에게 각각 1만원, 2만원, 3만원의 감사카드가 제공된다. 단, 감사카드는 당일 구매 대상으로 1인 최대 3만원까지 받을 수 있으며 중복 증정되지 않는다.

기프트카드는 이케아 공식 온라인몰, 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점) 및 플래닝 스튜디오(천호, 신도림)에서 판매한다. 온라인 몰에서는 QR코드 형태의 디지털 기프트카드 구매가 가능하며, 이케아 전 오프라인 매장에서 현금처럼 사용할 수 있다.

설 연휴 기간 이케아 코리아 매장을 방문하는 고객들을 위한 다채로운 이벤트도 마련된다. 소원을 적어 응모하면 추첨을 통해 선물을 증정하는 소원 카드 이벤트를 비롯해, SNS에 해시태그와 함께 사진을 올리는 포토존 이벤트, 이케아 패밀리 멤버 대상 QR코드 퀴즈 이벤트 등 각 매장에서 준비한 다양한 이벤트가 진행된다.

