'라방' 쇼호스트 경쟁률 150대 1…신세계인터내셔날, 퍼스널쇼퍼 2기 선발

[아시아경제 이승진 기자] 신세계인터내셔날은 자체 라이브커머스 에스아이라이브의 전문 진행을 맡을 ‘퍼스널쇼퍼’ 2기 발대식을 가졌다고 19일 밝혔다.

에스아이라이브는 신세계인터내셔날의 자체 라이브방송 전문 플랫폼으로 프리미엄 패션, 뷰티, 라이프스타일에 특화된 방송을 제작하고 있다. 전문성과 경쟁력을 갖추기 위해 자체 방송 스튜디오를 설립했으며, 일반 쇼호스트 대신 VIP 전담 쇼퍼와 같이 차별화된 서비스를 제공하는 퍼스널쇼퍼를 육성해 방송을 진행하고 있다.

이번 퍼스널쇼퍼 2기 모집에는 나이나 학력, 성별, 전공,직업 등에 관계없이 누구나 지원이 가능했던 만큼 다양한 연령대와 이력을 갖춘 지원자들이 몰렸다. 수십만 명의 팔로워를 보유한 인플루언서부터 유튜브 크리에이터, 방송인, 모델, 메이크업 아티스트, 승무원까지 총 1000여명의 지원자가 도전하며 150대 1의 경쟁률을 기록했다.

신세계인터내셔날은 에스아이라이브가 한정된 시간 내 매출에만 집중하는 기존 라방과는 달리 풍부한 콘텐츠와 정보를 제공하는 방송인 만큼 브랜드와 상품, 트렌드에 대한 관심과 이해도, 고객과의 소통 능력 등을 심사 기준으로 삼았다.

1차 서류 및 영상 테스트와 2차 실전 라이브 방송 테스트, 그리고 최종 면접 등 까다로운 심사 절차를 통해 최종 6명이 선발됐다. 최종 합격자는 향후 6개월 간 에스아이라이브를 통해 다양한 고정 프로그램을 진행하게 된다.

신세계인터내셔날은 최근 스니커즈, 골프 등의 패션과 프리미엄 음향 가전, 아웃도어 등의 라이프스타일에 관심이 많은 남성 소비자층을 겨냥해 처음으로 남성 퍼스널쇼퍼 2인을 기용했다. 또한 메이크업 아티스트 출신의 뷰티 부문 전문가를 선발해 차별화된 전문성을 확보했다.

최종 합격자 중 ‘박정진’은 연애 방송 프로그램 ‘러브캐처2’에 출연했으며, 구독자수 30만여명에 가까운 유튜브 채널 ‘세라에게 정진’을 운영 중이다. 이 외에도 유명 브랜드 메이크업 아티스트 출신 ‘헤일리’는 신설 프로그램 ‘리뷰 읽어주는 여자’를 통해 트렌드에 맞는 신상을 소개하는 등 다양한 정보를 전달할 수 있는 컨텐츠를 새롭게 선보일 예정이다.

신세계인터내셔날 에스아이라이브 관계자는 “지난 1기 모집에 비해 두 배 가량 많은 지원자가 몰릴 만큼 라이브방송에 대한 관심이 높아졌다”면서 “급성장하는 라이브커머스 환경에서 경쟁력과 전문성을 갖춘 퍼스널쇼퍼가 될 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr