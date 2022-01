이수정, 국민의힘 여성본부 고문 사임… "김지은 사과, 양심의 선택을 한 것"

"선거에 도움되지 않겠다는 판단"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 선거대책본부에서 여성본부 고문을 맡고 있는 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 안희정 전 충남지사 성폭행 사건의 피해자 김지은씨에게 사과 의사를 밝힌 것이 온라인 상에서 논란이 되자 18일 고문직에서 사임했다.

이 교수는 이날 아시아경제와의 통화에서 "오늘 (고문직에서) 사임했다"고 밝혔다.

그는 "전날 밤에 김지은씨에 대한 사과문을 올린 게 인터넷 상에서 말썽이 된다 해서 선거에 도움이 되지 않겠다는 판단 하에 사임을 결정했다"며 "오전 9시에 사임 의사를 전달했고 이후 당에서 회의를 통해 사직이 수용됐을 것"이라고 설명했다.

그러면서 "나는 김지은씨에게 매우 유감이었고 그런 언급이 계속돼서 나름대로 양심의 선택을 한 것이었다"라며 "그 부분으로 인한 어떠한 결과도 감수할 생각"이라고 말했다.

전날 김지은씨는 성폭력 피해자 지원단체 '한국성폭력상담소'를 통해 입장문을 내고 "김건희씨에게 진심 어린 사과를 요구한다"며 "당신들이 생각 없이 내뱉은 말들이 결국 2차 가해의 씨앗이 되었고 지금도 악플에 시달리고 있다"고 밝혔다.

이에 이 교수는 페이스북에 "이번 서울의 소리 녹취록 파동이 안희정 사건의 피해자 김지은님께 끼쳤을 심적 고통에 대해 진심으로 유감을 표명한다"며 "'줄리설'로 인한 여성비하적 인격 말살로 후보자 부인 스스로도 오랫동안 고통 받아왔었음에도 성폭력 피해 당사자이신 김지은님의 고통에 대해서는 막상 세심한 배려를 드리지 못한 점 머리 숙여 사과드린다"고 했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr