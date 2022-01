정청래 "이재명 후보 뜻이라며 탈당 권유…당 버리지 않을 것"

사찰 문화재 관람료를 '통행세'로 지칭…불교계와 갈등 빚어와

"내 사전에 탈당은 없어…당 버리지 않을 것"

[아시아경제 박현주 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 이재명 대선후보의 뜻이라며 자진 탈당을 권유받았다고 주장했다.

정 의원은 18일 자신의 페이스북에 '이핵관이 찾아왔습니다'라는 제목의 글을 올려 "이 후보의 뜻이라며 불교계가 심상치 않으니 자진 탈당하는 게 어떠냐고 (권했다)"라고 밝혔다. '이핵관'은 '윤핵관(윤석열 국민의힘 대선후보 측 핵심관계자)'에 빗대 이 후보 측 핵심 관계자를 칭한 것으로 보인다.

정 의원은 "저는 컷오프(공천 배제) 때도 탈당하지 않았다. 내 사전에 탈당과 이혼이 없다고 단호하게 거절하고 돌려보냈다. 당을 떠날 수 없다고"라며 "(그런데) 여러 달 동안 당내에서 지속적으로 괴롭힌다. 참 많이 힘들게 한다"고 토로했다.

그는 "굴하지 않고 버티며 대선 승리를 위해 최선을 다하고 있다"며 "당이 저를 버려도 저는 당을 버리지 않겠다. 오히려 당을 위해, 대선 승리를 위해 헌신하겠다. 지난 컷오프 때처럼"이라고 의지를 드러냈다. 끝으로 정 의원은 "저는 민주당을 사랑한다. 저는 민주당을 탈당하지 않는다"고 강조하기도 했다.

한편 정 의원은 지난해 국정감사에서 해인사 등 주요 사찰의 문화재 관람료 징수를 문제삼으며 '봉이 김선달'에 비유해 불교계와 갈등을 빚은 바 있다. 이에 지난 17일 민주당 의원 30여명은 조계사를 방문해 108배를 올리고 정 의원 발언에 대해 재차 사과했다.

