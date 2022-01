생각대로, 엘베 타는 자율주행 배달로봇 활용…로봇社와 MOU

자율주행 로봇업체 '베어로보틱스'와 업무협약

로지올 본사서 서비(Servi) 활용 테스트 진행

"라이더 불편 최소화…차별화된 배송경험 제공"

[아시아경제 김보경 기자] 배달대행 서비스 '생각대로'를 운영하는 로지올은 자율주행 서빙로봇 업체 베어로보틱스와 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 자율주행 로봇을 활용한 실내 라스트마일 배송 서비스 시스템을 공동 개발하고 데이터를 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델을 발굴할 계획이다.

베어로보틱스는 세계 최초의 자율주행 서빙로봇 회사로 2020년 소프트뱅크 그룹이 이끈 3200만달러(약 370억원) 규모의 시리즈A 투자 유치에 성공하며 서비(Servi)를 발표했다.

서비는 맵핑(Mapping)을 통해 공간 구조를 파악하고 라이다(LiDAR) 센서 및 3차원 카메라로 수집한 정보를 바탕으로 아주 작은 장애물까지 감지한다. 인터넷 연결을 통해 엘리베이터 버튼 조작도 가능해 최적의 경로를 따라 자율주행이 가능하다.

로지올과 베어로보틱스는 지난해 7월부터 서울 양재동에 위치한 로지올 사옥 1층 카페에서 서비를 활용한 서빙 테스트를 진행했고, 이를 현장에 적용하는 것을 검토 중이다.

로지올 관계자는 "실내 자율주행 배송로봇을 배달대행 시스템에 적용할 경우 아파트 외부인 출입 문제나 여성 고객의 보안 문제 등이 해결되며 라이더는 업무 효율을 높일 수 있다"고 밝혔다. 이어 "라이더의 불편을 최소화하고 고객에게는 차별화된 배송 경험을 선사하는 방향으로 신사업을 추진할 것"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr