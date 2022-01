SK케미칼, '오픈 이노베이션' 전담 정규 조직 신설

기존 TF, '오픈 이노베이션 팀'으로 확대 개편

[아시아경제 이춘희 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 139,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 141,000 2022.01.19 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 SK케미칼, 2022년 임원인사 단행[인사] SK케미칼SK케미칼, 심플렉스와 손잡고 AI 신약 개발 나선다 close 이 오픈 이노베이션 조직을 정규 조직화하는 등 이를 통한 신약 연구개발(R&D) 확대에 박차를 가한다.

SK케미칼은 기존 '오픈 R&D 태스크포스(TF)'를 정규 조직인 '오픈 이노베이션팀'으로 확대 개편해 R&D 혁신을 통한 신약 파이프라인 강화에 나선다고 19일 밝혔다. 오픈 이노베이션팀은 SK케미칼 연구개발센터 산하에 정규 조직으로 편성된다. ▲신약개발 ▲인공지능(AI) ▲투자·파트너링 등 3개 부문에서 전담 인력이 상시적으로 업무를 수행한다.

신약개발 부문에서는 공동연구 및 자체 파이프라인 발굴·개발을 맡고, AI 부문은 자체 AI 플랫폼 구축 추진, 투자·파트너링 부문에서는 초기 단계 파이프라인 도입과 벤처 투자 업무를 주로 진행하는 등 각 부문이 유기적으로 연계해 SK케미칼의 R&D 역량 전반을 강화할 예정이다.

SK케미칼은 2019년 오픈 R&D TF 발족 후 신약 개발 R&D에서 다양한 성과를 거둬왔다. AI 신약 개발 분야에서는 다수의 전문 기업과 파트너링 협약을 체결하며 신약 파이프라인의 기반을 폭 넓게 다져왔다. 2019년 협약을 맺은 스탠다임과는 류마티스 관절염 치료제 후보물질을 발굴해 특허를 출원했고, 비알코올성지방간염(NASH)을 적응증으로 한 과제 2건은 올해 안으로 전임상 단계 약효 확인과 물질특허 확보를 목표로 하고 있다. 이외에도 디어젠, 닥터노아바이오텍, 심플렉스 등 다양한 AI 신약 개발 업체와 협업을 진행 중으로 합성신약 플랫폼 기술을 보유한 J2H바이오텍과도 공동연구를 추진 중이다.

바이오 벤처에 대한 투자도 지속적으로 늘려왔다. 오픈 이노베이션 파트너 업체 일부에 대해서는 전략적·직접 투자를 단행해 협력을 확대하는 한편 국내·외 벤처캐피탈(VC) 업체 바이오 펀드, 미국 소재 바이오 전문 VC에 출자하는 등 유망 바이오 벤처에 대한 탐색도 이어가고 있다.

이수민 오픈 이노베이션 팀장은 “2019년부터 진행한 협업을 통한 신약 후보물질 탐색에 가시적 성과가 도출되는 시점"이라며 "진행 중인 프로젝트의 성공적 완수와 추가 혁신 신약 개발 기회 창출을 위해 전담 조직이 구성됐다”고 말했다.

SK케미칼은 현재 개발 중인 공동연구 과제에 더해 올해 안으로 최소 3곳의 신규 파트너사와 새롭게 공동 연구에 착수할 예정이다. 공동연구에서 도출된 후보물질의 임상 진입과 라이선스 아웃도 빠르게 이뤄질 수 있도록 사업화에 대한 업무도 본격화한다.

김정훈 SK케미칼 연구개발센터장은 “오픈 이노베이션은 회사가 자체적으로 보유하지 않은 분야라도 외부의 기술력과 인프라를 활용할 수 있어 보다 효율적이면서도 폭 넓게 R&D 활동을 전개할 수 있다”며 “SK케미칼이 신약 개발 분야에서 쌓은 오랜 노하우를 활용해 높은 잠재력을 지닌 바이오 벤처 기업의 기술력이 성과로 이어질 수 있도록 인큐베이터로서 역할을 수행해 나갈 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr