[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆휴센텍=주주총회 개최 금지 가처분 신청 인용

◆고영=100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결

◆이스트아시아홀딩스=상해녹화브랜드관리유한공사 자회사 편입

◆더이앤엠=전환사채 전환가액 650원에서 600원으로 하향 조정

◆지더블유바이텍=디지털킹덤홀딩스에 100억원 금전 대여 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr