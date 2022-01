[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆롯데제과=신동주 SDJ회장 82억원 규모 전량 매도

◆남해화학=5888억원 규모 무기질비료 공급계약

◆AJ네트웍스=올해 하반기 인적분할 재개, 150억 원 규모 타인에 대한 채무보증 결정, 주당 270원 현금 배당 결정

◆동아에스티=과민성 방광 치료제 DA-801 한국 식약처(MFDS) 제3상 임상시험계획 승인

◆종근당바이오=중등증 개선 물질 임상시험계획(IND) 승인

◆조광페인트=자기주식 88만1058주 처분 결정

