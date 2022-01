文대통령, 사우디 왕세자와 오찬…국부펀드 총재와도 접견

[아시아경제 이지은 기자] 아중동 순방의 일환으로 사우디아라비아를 방문 중인 문재인 대통령은 18일(현지시각) 사우디아라비아 리야드 야마마 궁에서 모하메드 빈 살만 왕세자와 회담을 가졌다.

문 대통령은 "2017년 양국은 '한-사우디 비전2030 위원회'를 출범시켰고 에너지, 스마트 인프라, 디지털, 보건, 중소기업 등 5대 분야에서 협력해 오고 있으며, 그에 더해서 수소에너지, 원전과 방산, 지식재산과 의료 등 미래 분야의 협력이 한층 강화되기를 기대한다"고 말했다.

이어 "'사막에서 먼 길을 가기 전에 친구를 정하라'는 아랍의 격언을 좋아하는데, 양국이 깊은 우정으로 함께 공동 번영의 길을 걷게 되기를 바란다"고 덕담했다.

이에 모하메드 왕세자는 한국과 사우디는 60년간 공고한 관계를 유지해 왔고, ‘비전2030’에서 한국이 주요 협력국이었으며, 한국 기업이 사우디에서 인프라와 공항과 철도의 건설 등에서 이룬 성과를 높이 평가한다고 말했다.

문 대통령은 "현재 한국의 우수한 방산 물자 도입을 위한 협상이 진행되고 있는데 좋은 결실이 있기를 기대한다"며 "무기체계의 단순 수출을 넘어 기술이전을 통한 사우디 내 현지 생산이 가능하도록 최대한 협력하겠다"고 밝혔다. 모하메드 왕세자는 방산과 국방 분야에서 기술 공유를 비롯한 협력이 중요하며, 한국을 좋은 파트너라고 생각한다고 말했다.

또 문 대통령은 탄소제로 환경도시 '네옴 시티' 건설 프로젝트에 한국 기업이 건설에 참여할 수 있도록 관심을 당부했고, 수소 경제 관련 협력을 기대한다고도 밝혔다. 모하메드 왕세자도 한국과 사우디는 디지털, 기술, 경제 분야에서 무궁무진하게 협력할 수 있다며 수소 분야 협력이 강화되기를 바란다고 말했다.

원전과 관련해 문 대통령은 "한국이 사우디 원전사업 최적의 파트너가 될 것이라 확신한다"고 말했고, 지난해 사우디 주도 하에 걸프협력회의(GCC) 통합사령부가 설치되고 GCC 정상회의가 리야드에서 성공적으로 개최된 것에 대해서도 축하를 건넸다. 강경화 전 외교부 장관이 사상 최초로 아시아 출신 국제노동기구(ILO) 사무총장에 도전하고 있는 점을 언급하며 ILO 정이사국인 사우디의 지지를 요청하기도 했다.

또 문 대통령은 사우디는 한반도 평화를 위한 우리의 노력을 일관되게 지지해 준 굳건한 우방국으로, 한반도 평화 프로세스가 실질적 진전을 이룰 수 있도록 변함없는 협조와 지지를 당부했다.

마지막으로 문 대통령은 후티 반군의 나포 행위를 규탄하며 억류된 선박과 선원이 조속히 석방되어 무사히 귀환하게 되기를 기원한다고 말했다.

정상회담을 마친 문 대통령은 모하메드 빈 살만 왕세자가 야마마 궁에서 주최한 공식 오찬에 참석했다. 오찬에서 모하메드 왕세자는 "사우디에서 한국 드라마와 K-팝의 인기가 높고, 한국 문화를 즐기면서 한국어를 공부하는 사람이 많다"고 말했고, 문 대통령은 한국에서도 중동 문화가 퍼지고 있으며, 아랍어가 수능 과목이라는 점을 소개했다.

오찬에 배석한 문승욱 산업통상자원부 장관과 압둘아지즈 사우디 에너지부 장관은 양국 간 수소경제와 탄소포집 등 탄소중립 기술 협력을 강화해 나가기로 다시 한번 의견을 모았다.

오찬 후 '한-사우디 스마트 혁신성장 포럼' 행사를 찾은 문 대통령은 이날 행사에 앞서 세계 최대 에너지기업인 사우디 아람코 회장 겸 사우디 국부펀드(PIF) 총재인 야시르 오스만 알-루마얀을 접견했다.

문 대통령은 "아람코의 S-Oil 1단계 투자는 당시에 단일사업으로는 국내 최대 규모 투자였으며 덕분에 S-Oil의 정유와 석유화학 시설 고도화에 크게 기여하고 코로나 상황 극복에도 도움이 됐다"고 평가했다.

이어 "양국은 지금까지 원유 등 에너지 중심으로 협력을 해 왔지만, 앞으로 새롭게 수소 분야에서도 한국과의 협력 강화를 희망한다"며 "사우디는 그린 수소와 블루 수소 생산에 강점이 있고, 한국은 유통과 활용에 강점이 있으므로 양국이 협력하면 앞으로 글로벌 수소경제를 주할 수 있다"고 말했다.

이에 알-루마얀 회장은 "그린 수소는 PIF와 협력하고 블루 수소는 아람코를 통해 협력을 강화하기를 희망한다"며 "사우디에서 생산된 대규모 수소를 유통시키는 게 가장 큰 문제인데, 이 분야에서 한국과의 협력을 기대한다"고 밝혔다.

