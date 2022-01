넷플릭스, 올해도 한국이 만들고 세계가 함께 본다

지난해보다 열 편 많은 스물다섯 편 연내 선보여

지금까지 1조3200억원 투입해 130여 편 해외 소개

"국내 창작 생태계와 장기 협업…수출 여정에 계속 박차"

지난해 한국 콘텐츠로 재미를 본 넷플릭스가 대대적 투자로 흐름을 이어간다. 지난해보다 열 편 많은 스물다섯 편을 연내 선보인다.

넷플릭스는 올해 베일을 벗을 한국 콘텐츠 가운데 열아홉 편을 19일 공개했다. 드라마 열두 편, 영화 여섯 편, 예능 한 편이다. 넷플릭스 측은 "우리만의 독창적 소재와 시청자 눈높이에 맞는 완성도, 두 마리 토끼를 모두 잡겠다"고 밝혔다. 흥행을 자신하는 드라마는 오는 28일 전파를 타는 이재규·김남수 감독 '지금 우리 학교는'을 비롯해 김혜수·이성민 주연 '소년심판', 유지태·김윤진 주연 '종이의 집: 공동경제구역', 윤종빈 감독 '수리남', 채수빈 주연 '더 패뷸러스', 김옥빈 주연 '연애대전', 정지우 감독 '썸바디', 지창욱 주연 '안나라수마나라', 전여빈 주연 '글리치', 김우빈 주연 '택배기사', 김희선 주연 '블랙의 신부', 정우 주연 '모범가족' 등이다. 영화 라인업에는 설경구 주연 '야차' 외에도 직접 제작에 참여한 작품이 네 편이나 있다. 다음 달 11일 공개되는 서현 주연 '모럴센스'를 비롯해 주원 주연 '카터', 유아인 주연 '서울대작전', 연상호 감독 '정이', 김유정 주연 '20세기 소녀' 등이다. 김신영·송은이·신봉선·안영미가 출연하는 새 예능 '셀럽은 회의 중'에도 기대를 건다.

넷플릭스는 올해 한국 콘텐츠 투자 규모를 공개하지 않았다. 다만 지금까지 1조3200억 원을 투입해 130여 편을 해외에 소개했다고 설명했다. 성과는 상당하다. 세계 가입자의 한국 콘텐츠 시청 할애 시간이 지난 2년 동안 여섯 배 이상 늘었다. 특히 '오징어 게임'은 시청 시간의 약 95%가 해외에서 발생했다. 한국과 미국은 물론 브라질, 프랑스, 터키 등 아흔네 나라에서 가장 많이 시청됐다. 뒤이어 공개된 '지옥'과 '고요의 바다'도 글로벌 TV 비영어 부문 정상에 오르며 한국 콘텐츠 위상을 높였다. 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 총괄 VP는 "국내 창작 생태계와 장기적으로 협업하며 투자를 늘려온 결과"라고 말했다. 이어 "국내 창작자들과 함께 한국의 이야기를 세계에 수출하는 여정에 계속 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.

과감한 투자 배경에는 높은 수익성이 자리한다. 넷플릭스는 '오징어 게임' 흥행에 힘입어 주가가 10% 이상 상승했다. 시총도 약 24조 원(지난해 11월 초 기준) 늘었다. 지난해 한국 콘텐츠에 투자한 5500억 원의 마흔네 배 규모다. 최근 가치가 급등한 지식재산권(IP)까지 확보하며 상당한 실리를 가져갔다. 재주는 국내 제작사들이 부리고 돈은 넷플릭스가 챙긴다는 자조가 흘러나왔을 정도다.

놀라운 성과는 한국 콘텐츠를 향한 확고한 믿음 덕에 가능했다. 리드 헤이스팅스 넷플릭스 최고경영자(CEO)는 2018년 11월 한국 콘텐츠 제작의 본격화를 알리며 "한국 콘텐츠를 많이 좋아한다. 다른 나라보다 제작 기반이 잘 갖춰졌다"고 말했다. 이미 2006년 초 한·미 자유무역협정(FTA) 협상에서 증명된 사실이다. 1년 이상 진행된 협상에서 문화와 저작권 산업이 난제로 부상했다. 최종회의 석상에서까지 미타결 쟁점이 가장 많았다고 전해진다. 당시 미국은 한국 시장만 고려하지 않았다. 한국 문화에 매료당한 아시아 시장까지 내다봤다.

넷플릭스도 선견지명을 가지고 한국 시장을 두들겼다. 애초 가입자를 모집하는 '미디어 마켓'으로 한정하지 않았다. 중국과 동남아시아 진출을 위한 교두보로 여겼다. 그래서 첫 작품인 봉준호 감독의 '옥자'에 570억 원을 쏟아부었다. 당시 한국에서 발생한 57개월 매출이었다. 김민영 넷플릭스 한국·동남아·호주·뉴질랜드 콘텐츠 총괄은 지난해 2월 5500억 원 투자 계획을 발표하며 "한국 콘텐츠는 아시아 시장에서 매우 중요한 위치를 차지한다"고 말했다. "많은 나라에 신선한 볼거리를 제공하게 될 것"이라면서 "자막, 더빙 등에 더 신경 써 진입 장벽을 낮추겠다"고 밝혔다.

기대를 넘어선 성과에 헤이스팅스 CEO는 최근 영상을 통해 "넷플릭스에는 '한국이 만들고, 세계가 함께 본다'라는 말이 있다"라며 감사를 표했다. 강 VP는 "최상의 질을 뽑아내려는 노력과 좋은 콘텐츠가 우수한 서비스를 만나 진가를 발휘한 듯하다"고 말했다. 이어 "올해도 예전보다 콘텐츠 투자 금액이 줄지는 않는다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr