'영적인 사람' 김건희 발언 논란에… 이준석 "'오늘의 운세' 보면 이상한 사람인가" 두둔

[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선후보 배우자 김건희 씨의 '7시간 통화' 녹음 파일 중 '영적인 사람'이라는 표현과 관련해 '오늘의 운세'를 언급하며 그를 두둔했다.

앞서 지난 17일 MBC '뉴스데스크'에서는 김씨가 유튜브 매체 '서울의 소리' 기자와 통화 중 "내가 신을 받거나 이런 건 전혀 아닌데, 내가 웬만한 사람보다 잘 맞힐 거야…(관상은) 빛깔을 보고서 하는 거지. 생김을 보는 건 굉장히 하수들이 보는 거에요"라고 했다고 보도했다.

이어 "나는 되게 영적인 사람이라 차라리 책 읽고, 도사들하고 얘기하면서 삶은 무엇인가, 이런 얘기하는 걸 좋아하지"라고도 말했다.

이에 대해 이 대표는 이날(18일) 유튜브 채널 뉴스토마토의 '노영희의 뉴스IN사이다'에서 "이런 것 때문에 우리 후보 배우자가 영부인으로서 자질이 없다고 주장하는 것은 과도한 주장이 아닐까 생각한다"고 밝혔다.

이어 '오늘의 운세'를 언급하며 "국민의 수요가 있기 때문에 일간지에 아주 비싼 자리에도 지면을 할당해서 그런 것을 놓는 거 아니겠나. 그런 걸 보는 사람을 부적격자라고 다루기 시작하면 국민의 상당한 숫자가 이상한 사람이 돼 버리지 않을까 생각한다"고 말했다.

그러면서 "많은 비과학적인 것들을 개인이 받아들이고 삶에 적용하는 부분이 있다"고 덧붙였다.

한편 이 대표는 김씨의 통화 내용 중 안희정 전 충남지사 '미투' 사건 피해자 김지은 씨에 2차 가해 발언을 했다는 비난에는 "성립하기 쉽지 않다고 본다"고 판단했다.

이어 "김씨가 안 전 지사와 김지은 씨 간의 사적관계에 대해 사견을 얹어서 이야기한 것으로 보인다"면서 "후보자의 배우자가 김지은 씨에 대한 특정한 목적을 가지고 이야기한 것은 아니라고 생각한다"고 두둔했다.

또 김씨가 녹음 파일에서 '보수는 돈을 주니까 미투가 안 터진다'고 발언한 것에 대해서 이 대표는 "본인의 느낌을 평가로 표현한 것에 불과하다. 일반적인 시민들도 어디선가 한번 접해 봤을 만한 풍문일 것"이라고 말했다.

