"코로나 장기화에 선물가액도 상향" … 백화점 설 매출 사상최고

정육·수산 등 10~20만원대 인기

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 사태 장기화와 사회적 거리두기 강화 조치로 고향에 가지 못하는 마음을 선물로 대신하는 경우가 많아지면서 백화점에서 명절 선물세트가 역대급 특수를 누리고 있다. 청탁금지법상 명절에 선물할 수 있는 농·축·수산물 가액이 일시적으로 상향 조정되면서 10만~20만원대 고가 선물세트 판매도 늘고 있다.

16일 롯데백화점에 따르면 지난달 17일부터 이달 12일까지 선물세트 매출이 지난해 설 같은 기간(2020년 12월28일∼2021년 1월23일)보다 30% 늘었다. 이달 1일까지 사전예약 판매 기간 매출은 지난 설보다 60% 늘었고, 그 중에서도 특히 정육(55.1%)과 수산(78%), 주류(108%) 선물 세트의 반응이 좋았다.

현대백화점에서도 지난달 24일부터 이달 12일까지 설 선물세트 매출이 지난해 설 같은 기간(2021년 1월4∼23일)보다 58.6% 증가했다. 이미 작년 설과 추석 때도 선물세트 매출이 역대 최고치를 기록했는데, 올해 설을 앞두고 그보다 매출이 더 오르고 있는 것이다.

선물세트 구매 객단가는 지난해 설보다 15.9%나 상승했다. 특히 청탁금지법 조정으로 정육(64.6%)과 생선(96.7%), 청과(291.4%) 선물세트 판매가 두드러졌다.

개인 뿐 아니라 법인고객도 선물 매출을 끌어올리면서 법인고객의 객단가는 지난해 설보다 19%, 매출은 167.7%나 증가했다.

신세계백화점도 상황이 비슷해 지난달 24일부터 이달 12일까지 예약판매 실적이 지난 설보다 9.1% 신장됐다. 코로나19 영향이 없었던 2020년 설과 비교하면 매출이 78% 늘었다.

팬데믹 장기화로 면역력에 대한 관심이 높아진데다 홈술의 인기로 주류(35.8%)와 건강·차(42.3%) 관련상품이 많이 판매됐다. 농·축·수산물 선물가액 상향으로 10만~20만원대 선물도 지난해보다 28% 더 많이 팔렸다.

백화점업계 관계자는 "올해 설 역시 사회적 거리두기로 귀성을 포기하는 고객이 많아지고 상대적으로 선물의 중요성이 커지면서 선물세트 매출이 역대 최고치를 기록하고 있다"며 "2주 앞으로 다가온 명절 직전까지 이어지는 본판매 역시 호조를 이어갈 것"이라고 내다봤다.

