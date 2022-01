'광주 아파트 붕괴' 엿새째, 오전 수색 '특이사항' 없어

지하 1층·지상 잔해물 걷어내는 중…오후에도 구조견 투입 수색 이어져



해체 크레인 1대 추가 운영…17일까지 조립·21일까지 해체 완료 계획

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 화정동 현대산업개발이 신축 중인 아파트가 무너지면서 발생한 실종자 수색이 엿새째 이어지고 있지만 오전 수색작업에는 별다른 성과가 없는 것으로 전해졌다.

16일 대책본부에 따르면 이날 오전 현장 안전 확인과 함께 구조견 8마리와 핸들러, 드론을 투입해 수색 작업에 돌입했다.

구조견이 1층 전면부와 지하층 수색을 마쳤지만 특이사항은 없던 것으로 확인됐다.

당국은 현재 진입로가 확보된 지상과 지하 1층의 적재물을 걷어내고 있으며 이날 중으로 지상의 잔해물을 모두 걷어내기 위해 힘을 쏟고 있다.

대책본부는 오후에도 구조견 등을 투입해 타워크레인과 바로 붙어있지 않은 비교적 안전성이 확보된 구역을 중심으로 수색작업을 이어가고 있다.

붕괴 아파트 시공사인 현대산업개발은 기울어져 추가 붕괴 위험이 있는 타워크레인 해체를 위해 들여온 1200t급 해체용 크레인 이외에도 1대를 더 운영하기로 했다.

17일까지 해체용 크레인 조립을 마치고 보강작업을 거쳐 오는 21일까지 타워크레인 상부 해체 작업을 완료한다는 방침이다.

수색 작업에 가장 큰 방해가 되는 요인이 되고 있는 기울어진 타워크레인이 안정적으로 해체된다면 나머지 실종자 수색에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

앞서 지난 11일 오후 3시46분께 현대산업개발이 시공 중인 광주 화정동아이파크 201동 23~38층 외벽이 무너져 내렸다.

이 사고로 1명이 경상을 입어 병원으로 이송됐으며 6명이 실종됐다. 실종자 중 1명은 사고 나흘 만인 지난 14일 오후 지하 1층 계단 부근에서 사망한 채 구조됐으며 다른 5명을 찾기 위한 수색 작업이 진행되고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr