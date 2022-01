'2타 차 선두' 헨리 "5년 만에 우승이 보여"…김시우 공동 39위

PGA투어 '하와이 2차전' 소니오픈 셋째날 마쓰야마 2위 '추격전', 쿠처 공동 3위

"5년 만에 우승 진군."

러셀 헨리(미국)가 승기를 잡았다. 16일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이골프장(파70ㆍ7044야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 2022년 두번째 대회 소니오픈(총상금 750만 달러) 셋째날 3언더파로 리더보드 상단(18언더파 192타)을 지켰다. ‘마스터스 챔프’ 마쓰야마 히데키(일본) 2위(16언더파 194타), 맷 쿠처(미국) 등 4명이 공동 3위(14언더파 196타)다.

헨리는 3타 차 선두에서 출발해 버디 5개와 보기 2개를 묶었다. 4번홀(파3) 보기가 아쉬웠지만 7, 9, 11번홀 ‘징검다리 버디’, 13번홀(파4) 보기 역시 15, 17번홀 버디로 만회했다. 2013년 1월 바로 이 대회에서 PGA투어 첫 우승을 일궈냈다는 게 흥미롭다. 2014년 3월 혼다클래식, 2017년 4월 셸휴스턴오픈에서 통산 3승째를 수확한 뒤 5년째 우승이 없어 속을 태우고 있다.

마쓰야마가 7언더파 데일리베스트를 앞세워 막판 추격전을 펼치는 상황이다. 홀 당 평균 1.54개 ‘짠물퍼팅’이 돋보였고, 일본 기업이 타이틀스폰서라는 동기부여까지 더해졌다. ‘RSM클래식 챔프’ 테일러 구치(미국)의 2승 진군은 공동 11위(11언더파 199타)에서 멈췄다. 김시우(27)가 1언더파로 주춤해 공동 39위(7언더파 203타), 이경훈(31)은 공동 49위(6언더파 204타)에 머물렀다.

