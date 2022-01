소노펫클럽앤리조트, '소노펫 와이너리 파티' 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] 소노펫클럽앤리조트 비발디파크가 소노펫동 1층 반려동물 카페&레스토랑 'Thinking Dog'에서 반려동물과 함께 즐기는 '소노펫 와이너리 파티' 프로모션을 선보인다고 16일 밝혔다.

비발디파크 스키 슬로프의 설경을 감상할 수 있는 'Thinking Dog'에서 반려동물과 나란히 앉아 세계 유명 와이너리에서 공수한 10종의 와인과 과일, 치즈, 샐러드 등 12종의 안주를 무제한으로 즐길 수 있다.

보호자를 위해서는 프랑스, 독일, 미국, 아르헨티나, 오스트리아, 칠레, 포르투갈 등 산지의 특징을 담은 와인을 경험할 수 있도록 샴페인 2종과 레드 와인 4종, 화이트 와인 4종을 선보인다. 골드 파인애플, 거봉, 오렌지 등 생과일 3종과 말린 자두, 살구, 무화과, 망고 등 건과일 4종, 스모크와 에멘탈, 에담 치즈와 크래커 모둠, 모차렐라 치즈와 토마토, 바질을 곁들인 카프레제 샐러드 등이 안주로 제공된다.

반려견을 위해서는 반려견 전용 멍 와인과 함께 전문 셰프가 건강한 맛과 식감을 살려 요리한 수제 펫 푸드 2종이 준비된다. 양배추를 담아 만든 멍와인은 수제 액체 간식으로 음수량이 부족한 반려견에게 식수 대용으로 좋다. 닭 가슴살에 파프리카, 당근이 들어간 닭가슴살 샌드위치, 고구마와 브로콜리를 더한 모둠 야채 연어 레이어드 등도 준비된다.

소노펫 와이너리 파티는 매주 주말과 공휴일 오후 7시부터 9시까지 운영된다. 객실에서 파티를 즐기고 싶은 고객은 와인 1병과 안주 모둠 1박스로 구성된 투고(To Go) 세트를 이용할 수 있다.

