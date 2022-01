SSG닷컴, 럭키드로우 이벤트…“명품가방부터 한정판신발까지”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 17일부터 23일까지 첫 구매 고객 대상 럭키드로우 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트에선 응모 고객 중 추첨을 통해 명품 가방, 한정판 신발 및 의류 등 소장 가치가 있는 상품을 경품으로 제공한다. 처음 가입한 고객과 지난해 1월1일부터 올해 1월16일까지 구매 이력 없는 고객이 참여할 수 있다. 매일 자정부터 23시 59분까지 하루 한 번씩 응모 가능하다.

SSG닷컴은 일별로 트렌디 인기 상품 1종과 패션 상품 1종을 새롭게 공개해 총 14개 상품을 선보일 예정이다. 17일에는 인기 리셀 스니커즈 ‘조던 1 X 트래비스 스캇 X 프라그먼트 레트로 로우 OG SP’ 스니커즈와 ‘아이앱 스튜디오 롱슬리브’ 라인업을 선보인다. 이후 ‘보테가베네타패딩 테크 카세트백’, ‘구찌 재키 1961 미니 백’, ‘애플 아이패드 프로 12.9형 5세대’ 등을 차례로 공개한다.

오는 17일부터 21일까지는 오전 10시부터 정오까지 매일 2시간만 구매할 수 있는 드롭 세일 판매도 함께 진행한다. 본인만의 개성을 추구하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위해 ‘라이풀’, ‘간트’, ‘더센토르’, ‘리이’, ‘아위’ 등 국내 디자이너 패션 브랜드 상품을 준비했으며 최대 90% 할인가에 판매한다.

SSG닷컴 관계자는 “럭키드로우, 드롭 등 MZ세대에게 친근한 방식으로 다가가 플랫폼 인지도를 높이고 트렌디한 이미지를 발신하고자 한다”며 “앞으로도 재미 있는 마케팅과 차별화 된 상품을 선보이며 젊은층 신규 고객을 늘려가겠다”고 말했다.

