중국, 미국 대북제재에 "툭하면 제재…한반도에 도움 안 돼"

[아시아경제 김민영 기자] 미국 정부가 북한의 극초음속 미사일 발사에 관해 제재를 가한 것과 관련해 중국 정부가 "툭하면 제재에 나서는 것은 한반도 문제 해결에 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.

왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 13일 정례브리핑에서 미국이 북한의 최근 미사일 발사와 관련해 제재를 가한 것에 대해 평론을 요구하자 이같이 답했다.

왕 대변인은 "중국은 어떤 국가가 자국법에 따라 다른 나라에 대해 과도하게 간섭하며 일방적인 제재를 하는 것에 대해 일관되게 반대해왔다"면서 "툭하면 제재에 나서는 것은 한반도 문제 해결에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

이어 "(이런 제재로) 대결 분위기만 고조될 뿐"이라며 "관련 당사국들은 신중한 언행과 대화와 협상의 올바른 방향을 견지해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "당사국들이 정세 안정에 도움이 되는 일과 상호 신뢰를 쌓을 수 있는 일을 많이 해야 한다"며 "한반도 문제의 정치적 해결을 위해 함께 노력하기를 희망한다"고 덧붙였다.

앞서 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 12일(현지시간) 북한 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램 개발에 관여한 북한 국적 6명과 러시아인 1명, 러시아 단체 1곳을 제재 대상에 올렸다고 발표했다. 이번 제재는 조 바이든 행정부 들어 이뤄진 탄도미사일 관련 첫 제재다.

