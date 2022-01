국민의힘 "與 공약 개발 나선 여성가족부, '관권 선거 카르텔' 드러나"

"구체적 공약 개발 부처 여가부 뿐 아닐 것"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 선거대책본부가 13일 더불어민주당의 대선 공약 개발에 관여했다는 의혹을 받는 여성가족부의 회의 자료 전체를 입수했다고 밝혔다. 하태경 국민의힘 게임특별위원장은 이날 자료를 공개하며 "민주당 원청, 여가부 하청 구조의 관권 선거 카르텔의 실체가 드러났다"고 말했다.

하 위원장은 이날 익명의 제보자로부터 '(여가부) 정책공약(안)(ver.3, 차관님 회의 후)' 자료를 입수했다고 발표했다. 문건은 표지를 포함해 총 36쪽이며 여성정책국, 권익증진국, 양성평등조직혁신추진단 등 5개 부서에서 개발한 총 19개 공약이 담겨 있다.

하 의원은 "실제 내용을 보면 선거 공약이라는 게 명확히 드러난다"며 "여가부는 이게 공약이 아니고 중장기 정책 제안에 불과하다고 했지만 제목부터가 공약"이라고 지적했다. 예를 들면 부처 여가부 명칭에 '청소년'을 포함해 여가부 역할을 강화하겠다는 공약에는 '청소년계 지지를 획득할 수 있다'는 기대 효과를 함께 제시하기도 했다.

이어 하 의원은 "지지층 확대에 도움이 된다는 효과까지 명시돼 있다"며 "청와대 동의 없이 과연 여가부 (홀로) 간 큰 짓을 할 수 있었을까"라고 지적했다. 그러면서 "이렇게 구체적으로 공약을 개발한 것이 여가부 뿐이겠는가"라며 "이 질문에 청와대와 민주당이 답해야 할 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr