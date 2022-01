신세계 이마트 춘천점, '위탁아동돕기' 생필품 전달

강원도가정위탁지원센터, 위탁아동 861명·보호 종료 아동 673명 지원



[아시아경제 라영철 기자] 신세계 이마트 춘천점이 13일 1000만 원 상당의 생필품을 강원도가정위탁지원센터에 전달했다.

박종욱 춘천점장은 이날 "코로나19로 인해 어려움을 겪는 위탁가정에 생필품 전달로 도움이 되길 바라며, 앞으로도 도 내 위탁가정에 관심을 갖고 복지향상을 위해 함께 힘쓰겠다"라고 전했다.

강원도가정위탁지원센터에서는 강원도 내 18개 시·군의 위탁아동 861명과 보호 종료 아동 673명을 지원하고 있다.

가정위탁제도는 부모의 학대나 방임, 빈곤 등의 사정으로 친가정에서 아동을 양육할 수 없는 경우, 해당 아동에게 아동복지법이 정하는 기준에 적합한 가정에 일정기간 위탁가정을 제공하는 아동복지서비스다.

남궁제정 지원센터 관장은 "경제적 어려움으로 인해 소외되고 추운 겨울을 보내야 하는 위탁가정과 함께 해주심에 감사의 말씀을 드리고 후원물품은 필요한 위탁가정에 지원될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr