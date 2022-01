이재명-윤석열, 설 연휴 전 TV 방송 양자토론 합의(상보)

[아시아경제 나주석 기자, 전진영 기자] 더불어민주당과 국민의힘은 설 전 대선후보 TV 양자토론을 개최하는 데 뜻을 모았다.

13일 박주민 민주당 의원과 성일종 국민의힘 의원 등 여야 방송토론 협상 대표단은 국회에서 대선후보 TV 토론을 협상해 "설 연휴 전 TV 토론을 시작하기로 한다"고 합의했다.

이재명 민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 대리해 만난 양측은 형식과 관련해 "지상파 방송사에 지상파 합동 초청 토론을 주관해 줄 것을 요청해 진행하는 것"으로 했다.

토론 주제는 "국정 전반"이다. 양측은 추가 토론에 대해서도 "협상을 계속한다"고 입장을 정리했다.

정확한 일정 등은 방송사의 편성 일정에 맞춰질 것으로 보인다.

권혁기 민주당 공보단 부단장은 "설 전에 합동 토론회를 제안한 것은 베이징 올림 때문에 그렇다"며 "(지상파의 경우) 올림픽 중계를 해야 하는 현실적 조건이 있어 일정을 고려했다"고 했다. 그는 "비지상파는 베이징 올림픽 일정이 덜 할 것이라 생각하기 때문에 비지상파의 경우 설 이후 논의해서 할 수 있다"고 내다봤다.

민주당은 다자토론에도 응할 수 있다는 입장을 밝혔다. 권 단장은 "민주당은 다자토론에 대한 것도 참여할 수 있다"고 했다. 일단 양당이 합의한 만큼 다자토론 등의 경우는 국민의당과 정의당 등의 협의가 있으면 가능할 것으로 보인다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr