김해 대표 여성기업인 3인, 지역인재에 장학금 5000만원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 대표 여성기업인 3인이 지역인재의 미래를 위해 장학금 5000만원을 쾌척했다.

김해시미래인재장학재단은 문교화학에서 3000만원, SNC과 벽산인슈로에서 각각 1000만원의 장학기금을 기탁했다고 13일 밝혔다.

기탁 업체들은 김해 대표 여성 기업으로, 문교화학 김민자 대표는 김해시여성기업인협의회 초대회장을, SNC 김미경 대표는 제5대·제8대 회장, 벽산인슈로 지영란 대표는 제11대 회장을 역임했다.

이들은 여성 기업인들에게 현장 중심의 기업경영정보를 제공하고, 권익 신장과 여성기업 문화 발전에 많은 역할을 해왔다.

김민자 대표는 “추운 겨울이 코로나19로 더 차갑게 느껴진다. 새 학기가 다가오며 경제적으로 어려운 학생들이 소외감을 가지지 않도록 힘이 돼 주고픈 마음”이라며 기탁 배경을 말했다.

김해시 관계자는 “코로나19로 지역 경기가 어려운 상황에서도 이렇게 기탁을 해주셔서 정말 감사하다”며 “지역의 모든 학생이 학업에 열중할 수 있도록 시와 재단이 더 노력하겠다”고 말했다.

