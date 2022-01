정부 "北, 추가적 상황 악화 말고 대화 복귀해야"

[아시아경제 이지은 기자] 우리 정부는 북한의 미사일 발사에 대한 미국 제재와 관련, 북한이 추가적으로 상황을 악화시키지 말고 대화에 복귀할 것을 촉구했다.

외교부 당국자는 13일 미국이 북한 미사일 물자 조달 등에 관여한 북한인들을 제재한 데 대해 "미측의 금번 조치는 한반도의 완전한 비핵화 달성을 위해 대화와 동시에 대북제재 이행이 긴요하다는 미국의 기존 입장이 반영된 것으로 평가한다"며 이같이 말했다.

당국자는 "미측은 북한과의 대화에 열려있으며, 완전한 비핵화 달성 시까지 기존의 대북제재를 지속 이행해 나간다는 입장을 일관되게 견지 중"이라며 "한미는 긴밀한 공조하에 북핵 문제의 근본적 해결을 위한 대화 재개 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

통일부 당국자 역시 이날 기자들과 만나 "한반도 정세의 평화적, 안정적 관리가 중요하다"며 북한의 호응을 촉구했다.

미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 12일(현지시간) 북한의 탄도미사일 발사 개발에 관여한 북한 국적자 6명, 러시아인 1명을 독자제재 대상에 올렸다.

