심상정 전면 일정중단…정의당 선대위는 일괄사퇴

"선대위원장 비롯한 선대위원 일괄 사퇴"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 모든 일정 중단하고 선거대책위원회 쇄신을 위한 장고에 들어갔다. 정의당 선대위는 주요 보직자들의 총사퇴를 결의했다.

13일 정의당 선대위 이동영 수석대변인은 "현재 선거 상황의 심각성을 인식하고 선대위원장을 비롯한 선대위원이 일괄 사퇴하기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.

심 후보는 전일 저녁 여영국 총괄상임선대위원장 등 극소수 인사들에게 일정 중단을 통보하고 휴대전화를 꺼놓은 채 칩거에 들어갔다.

여영국 대표는 이날 오전 기자들과 만나 "오늘 오후 비공개로 대표단 의원단 연석회의를 소집했다"며 "후보 고민을 함께 할 수 있도록 대책을 논의할 것"이라고 말했다. 이 대표는 전일 심 후보의 일정 중단 통보에 "2차 선대위 구성에 의견을 모으고 후보와 만나 상의하려고 했는데 어제 숙고에 들어가겠다고 해서 당황스러웠다"며 "후보와 연락이 안돼 답답한 상황"이라고 전했다.

그는 사퇴나 후보 단일화 등 전망과 관련해선 "후보는 이번 대선 출마가 자신의 마지막 소임이라고 몇 번을 말했다"며 "그런 점에서 심 후보를 믿는다"고 했다. 정호진 선대위 대변인도 이날 오전 기자들과 만나 "전열을 가다듬어야 되는 부분이 있으니까(숙고한다는 것)"이라며 "오늘 중으로 입장을 내긴 어려울 것 같다"고 말했다.

심 후보가 돌연 일정 중단을 선언한 데에는 정체된 지지율이 큰 영향을 준 것으로 보인다. 정의당 선대위에선 심 후보가 지난해 말 ‘제3 지대 연대’를 꺼냈을 때까지만 해도 안철수 국민의당 후보와 연말까지 지지율 ‘10%’ 선점 경쟁을 펼칠 것으로 봤다. 두 후보가 5% 내외 지지율로 엎치락뒤치락 3위 싸움을 할 때였다. 그러나 안 후보 지지율은 최근 크게 오른 반면 심 후보 지지율은 정체 상태에 빠지면서 제3 지대 제안도 무색해졌다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr