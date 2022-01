"연쇄 간접살인 과언 아냐" 국민의힘, '의문사진상규명위원회' 설치

비열한 정치 공작 다시 시작

李·대장동 게이트 연관 강한 의심

특검으로 진실 밝히자 재차 촉구

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보의 '변호사비 대납 의혹'을 최초로 제보했던 이모씨가 숨진 채 발견된 것과 관련해 이 후보와 더불어민주당을 향한 압박 수위를 높이고 있다. 국민의힘은 의문사진상규명위원회 만들어 끝까지 의혹을 밝히겠는 한편 특별검사(특검) 도입을 촉구했다.

권영세 국민의힘 중앙선거대책본부장은 13일 열린 선거대책본부·원내지도부 연석회의에서 "대장동 특검은 반드시 실현되어 진실이 낱낱이 밝혀져야 할 것"이라며 "우리당은 의문사진상규명위원회를 설치해서 끝까지 진실을 밝히겠다"고 말했다.

권 본부장은 최근 윤 후보 배우자 김건희씨 통화 녹음 파일 공개가 이 후보의 대장동 관련 의혹을 덮으려는 악의적인 정치공작으로 봤다. 권 본부장은 "최근 대장동 게이트를 죽음의 빗장으로 만든 것도 모자라 민주당과 일부 언론이 비열한 정치 공작을 다시 시작하고 있다"며 "이것만 보더라도 이 후보와 대장동 게이트가 연관이 돼 있다는 강한 의심을 주는데 부족함이 없다"고 했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 "이 후보와 직간접적으로 연관된 이들이 한달 사이 3명이나 사망했다"며 "가히 연쇄 간접 살인 사건이라해도 과언이 아니다"라며 비판 수위를 높였다. 그는 영화 '아수라'를 본 국민이라면 어느 쪽이 현실인 지 분간할 수 없을 정도로 그야말로 소름 끼치는 공포감을 느낄 것"이라고 덧붙였다.

이어 김 원내대표는 "이 후보는 자신이 정치적, 도의적 책임을 져야 할 사망에 대해 고인에 대하여 어쨌든 명복을 빈다는 말을 했다"며 "인간으로서의 기본적인 도의적 관념조차 느껴지지 않는다"고 비판했다.

그러면서 민주당을 향해 특검법을 처리하자며 압박했다. 김 원내대표는 "법안은 이미 나와 있고 민주당이 협조만 하면 오늘 중에도 처리가 가능하다"며 "대장동 개발 비리 의혹, 변호사비 대납 의혹, 또 얼토당토 않지만 민주당이 주장하는 부산저축은행 부실수사 의혹도 다 좋다. 다 올려놓고 한 점 의혹 없이 특검에 의해 진실을 밝히자"고 제안했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr