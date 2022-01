우상호 "제보자 간접살인? 정치적 금도 넘었다"

'이재명 변호사비 대납' 제보자

野 "안타까운 죽음의 연속 중심에는 이 후보와 검찰 있다"

與 "野, 마타도어성 억지 주장"

[아시아경제 허미담 기자] 우상호 더불어민주당 의원이 12일 국민의힘의 '간접살인' 공세에 대해 "정치적 금도를 넘어섰다"며 날 선 반응을 보였다. 국민의힘은 이재명 민주당 대선후보의 '변호사비 대납 의혹' 최초 제보자 이모씨(54)가 숨진 채 발견된 것을 두고 "간접살인"이라고 주장하며 이 후보의 사퇴를 촉구하고 있다.

우 의원은 이날 저녁 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "아무리 정치를 통해 당장에 무슨 효과가 보고 싶더라도 그분의 죽음이 간접살인이라는 걸 통해 마치 이 후보에게 책임이 있는 것처럼 몰아가는 것은 옳지 않다고 생각한다"며 이같이 말했다.

그는 "만약 윤 후보와 관련 있는 분 중 누가 병으로 돌아가셨는데, 그건 윤 후보의 간접살인이라고 그러면 동의하시겠나"라며 "정치가 그런 쪽으로 가는 것은 너무 과도하다"고 비판했다.

그러자 함께 출연한 진중권 전 동양대 교수는 "그런데 이런 일들이 계속 반복된다. 이게 단순히 우연인가"라고 물었고, 우 의원은 "그러면 그분들을 다 우리가 살해했다는 뜻이냐"고 반박했다. 앞서 지난해 12월 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장은 대장동 수사와 관련해 영장실질심사를 앞두고 투신해 숨졌고, 대장동 실무를 총괄하던 김문기 개발1처장도 목숨을 끊었다.

우 의원은 "저희도 곤혹스럽다. 자꾸 이런 일이 생기는 것에 대한 답답함은 있지만, 제가 놀란 것은 정치 지도자 반열에 있는 분들이 어떻게든 이 죽음을 이재명 책임으로 만들려고 한 나머지 '간접살인'이라는 용어를 썼다"며 "'간접살인'이라는 용어가 얼마나 무서운 말인가. 간접적으로 사람을 죽였다는 거 아니냐. 아무리 정치적 맞수라 해도 이런 식으로 뒤집어씌우기가 어디 있나"고 일갈했다.

또 진행자가 이 씨의 사망을 포함해 이 후보 관련 의혹으로 지금까지 3명이 숨진 것에 대해 "굉장히 악재 아니냐"고 묻자, 우 의원은 "앞서 두 분은 스스로 자신이 극단적인 선택을 하신 거고, 이번에 돌아가신 이모씨라는 분은 경찰에서 나온 이야기를 들어봐도 병사일 가능성이 높다는 거 아니겠느냐"고 했다. 그는 "유서도 없고 자살도 아니고 누가 침범한 흔적이 없으니까 타살도 아니고 병사일 가능성이 크다"고 덧붙였다.

앞서 지난 11일 이 후보의 '변호사비 대납 의혹'을 최초로 제보했던 모 시민단체 대표 이 씨는 서울 양천구의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

이 씨는 지난 2018년 이 후보가 공직선거법 위반 사건의 변호인으로 선임된 모 변호사에게 수임료로 현금과 주식 등 20억 원을 줬다며 관련 녹취록을 친문 성향 단체인 '깨어있는시민연대당'에 제보한 인물이다.

국민의힘은 이날 이 씨가 숨진 채 발견된 것과 관련해 서울 서초구 대검찰청을 항의 방문했다. 김기현 원내대표와 추경호 원내수석부대표 등 원내 지도부와 소속 의원 20여 명은 이날 오후 대검찰청 앞에서 '간접살인! 철저히 수사하라!'는 피켓을 들었다.

김 원내대표는 "안타깝고 기가 막힌 일들이 계속 벌어지고 있다. 그 안타까운 죽음의 연속 중심에는 이 후보와 검찰이 있다"며 "이 후보와 검찰의 불법적 만행으로 인해 안타까운 생명이 계속해서 유명을 달리하고 있다"라고 주장했다.

이를 두고 민주당 선거대책위원회 공보단은 입장문을 통해 "국민의힘은 고인의 사망과 관련해 마치 기다렸다는 듯 마타도어성 억지 주장을 펼치고 있다"며 "정확한 사인이 밝혀지기 전까지 그 어떤 정치적 공세도 자제해줄 것을 촉구한다"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr