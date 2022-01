[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,230 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,230 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 세원이앤씨, 아제르바이잔 국영기업에 149억 규모 열교환기 공급 계약…"새해 첫 수주낭보"세원이앤씨, 149억 규모 플랜트기기 공급계약 체결세원이앤씨, 자회사 통해 러시아 썩쎄스로켓과 기술제휴·투자 논의…"이달 합작법인 추진" close =149억원 규모 플랜트 기기 공급 계약 체결

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 43,850 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"GS건설, 올해도 호실적 지속 전망"매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' GS건설 공들인 ‘서울 상도동 장승배기 지주택’ 8500억 PF close =2660억원 규모 부산시 구서5구역 재건축정비사업 우선협상대상자 선정

◆ KH 필룩스 KH 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 2,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,530 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 KH 일렉트론, 100억 규모 전환사채 발행 결정KH 필룩스, 25억 규모 사모 전환사채 발행 결정서울 그랜하얏트호텔 주차장 부지 개발 사업 2210억 PF close =25억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 14,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,250 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 미래산업, 중국 업체와 반도체 검사장비 공급계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close =기존 주식회사 인피니티엔티 인피니티엔티 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 973 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 973 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 인피니티엔티, 이혁수·황아람 각자 대표이사 체제로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 에서 주식회사 광림 광림 014200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,165 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,060 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은?[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close 으로 최대주주 변경

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 19,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,850 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발 "광주화정아이파크 현장 공사 중지"고용부 장관 "현대산업개발 본사·시공현장 특별감독" 지시'압구정 현대아파트' 신화의 현산, 최악의 위기 close =엠에이에스속초에 1310억원, 한강블루제이차에 2000억원 규모 채무보증 결정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 19,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,850 2022.01.13 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발 "광주화정아이파크 현장 공사 중지"고용부 장관 "현대산업개발 본사·시공현장 특별감독" 지시'압구정 현대아파트' 신화의 현산, 최악의 위기 close =광주시, 광주화정아이파크 신축공사 붕괴사고로 인해 광주에서 진행하는 모든 HDC현대산업개발의 건축 및 건설 현장 공사 중지 명령

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr