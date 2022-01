'김포~부산' 노선 2명 중 1명 에어부산 탔다…수송객 7년째 1위

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,180 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,180 2022.01.13 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 에어부산, 설 연휴 국내선 130편 증편…부산~김포 하루 37회 최다한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시 close 은 국내 김포-부산 노선에서 최근 10년간 약 1200만 명을 수송하며 점유율 1위를 유지했다고 13일 밝혔다.

은 10년간(2012년~2021년) 김포-부산 노선의 여객 수송 실적을 분석한 결과 총 1250만8300명을 수송했다. 이는 같은 기간 해당 노선의 전체 이용객(2818만1765명)의 절반에 가까운 44% 수준이다.

은 2008년 10월 김포-부산 노선을 처음으로 운항했다. 취항 후 이듬해인 2009년 에어부산의 김포-부산 노선 탑승객은 기존 운항 중이던 대형 항공사 대비 절반 수준이었지만 지속적인 탑승객 증가로 2015년부터 현재까지 승객 점유율 1위를 유지하고 있다. 지난해 국내 항공사 중 유일하게 1만 편 이상을 운항하며 155만여 명을 수송했다.

은 김포-부산 노선 점유율 1위의 비결로 항공기 스케줄 편의성을 꼽았다. 초창기부터 해당 노선에서 '3060 셔틀서비스'를 운영해 이용객 편의성을 높였다. 이 서비스는 셔틀버스처럼 김포에서 매 시간 30분 출발, 부산에서 정각(60분) 출발한다.

하루 운항 횟수가 타 항공사보다 최대 4배 가까이 많은 점도 강점이다. 현재 에어부산은 김포-부산 노선을 하루 평균 28회(왕복 14회) 운항하고 있어 이용객의 운항 시간에 대한 선택의 폭을 넓혔다.

은 "2008년 10월 첫 운항 이후 현재까지 해당 노선에서 단 한차례의 사고 없이 안전한 운항을 이어와 높은 운항 신뢰도를 쌓아온 게 수송객 7년 연속 1위의 비결"이라며 "앞으로도 완벽한 안전과 편리한 스케줄로 김포-부산 노선을 이용하는 손님들에게 인정받을 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr