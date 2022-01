"백신 맞고 떡볶이 먹자"…'접종 권고' 교육부 웹툰 비난 빗발

누리꾼들 "떡볶이 때문에 접종하란 건가"

[아시아경제 강주희 기자] 교육부가 청소년 코로나19 백신 접종을 권고하는 웹툰을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다.

교육부는 지난 7일 부처 홍보용 블로그, 트위터 등에 '떡볶이를 먹으러 간 친구들이 포장해서 나온 이유는?'이라는 제목의 12컷짜리 웹툰을 게재했다.

웹툰에는 학생 두 명이 떡볶이를 사 먹으려고 가게에 들어갔지만, 한 명이 백신을 맞지 않아 포장해야 하는 상황이 담겼다. 이후 백신을 맞은 학생이 미접종 학생에게 "근데 넌 왜 백신 안 맞았어?"라고 물으면서 백신 관련 대화가 이어진다.

미접종 학생이 "부작용이 무섭다"고 답하자, 맞은 학생은 "청소년 백신 부작용은 10만명당 300여건으로 성인보다 빈도가 낮다", "백신 맞아도 감염은 될 수 있지만, 중증 예방 효과가 크다고 들었다"라고 설명한다.

이어 "우리 나이대의 이상 반응 신고랑 아나필락시스 같은 주요 부작용 빈도 모두 19세 이상에서 보고된 숫자보다 낮다. 아나필락시스도 접종 후 대기 시간에 발생하는 경우가 83%라 병원에서 바로 치료받고 회복했다"며 미접종 학생을 안심시킨다.

미접종 학생은 "너랑 이야기하니 답답한 것도 좀 풀리고 용기가 난다"고 말했고, 두 사람은 "그럼 백신 맞고 다음엔 꼭 같이 떡볶이 먹는 거다"라고 말하며 웹툰이 끝난다.

이를 두고 누리꾼들은 '떡볶이 먹자고 백신 접종 하라는 건가'라며 어이가 없다는 반응을 보였다. 해당 게시물 댓글에 누리꾼들은 "안전이 보장되면 누가 안 맞겠나. 부작용 확률이 조금이라도 있고, 그게 내가 될 수도 있는 거 아닌가", "당신들이 책임져줄 거 아니면 제발 애들은 건들지 말라", "떡볶이 먹으려고 아이들이 목숨을 내놓아야 하느냐" 등 불쾌하다는 반응을 보였다.

앞서 법원은 지난 4일 학부모단체가 정부를 상대로 제기한 학원·독서실·스터디카페 등에 대한 방역패스(접종증명·음성확인제) 집행정지 신청을 일부 인용했다. 이에 따라 현재 청소년 방역패스는 잠정적으로 중단된 상태다.

그러나 정부는 이번 결정과 상관없이 청소년 백신 접종을 계속 독려하겠다는 입장이다. 정부는 법원의 집행정지 결정에 즉시 항고했다. 현재 식당·카페 등 다중이용시설에 대한 청소년 방역패스는 오는 3월1일부터 적용하는 것으로 예정돼있다.

