[클릭 e종목]SK, 4대 사업 중심의 성장은 지속된다

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 13일 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 174,343 전일가 239,500 2022.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 40만원을 유지한다고 밝혔다.

김동양 NH투자증권 연구원은 "안정적 지주회사 현금흐름과 성공적 투자회수를 통해 2022년에도 주주가치를 제고하고, 4대 사업 중심 신성장 포트폴리오는 강화되는 등 ‘전문가치투자자’로서의 견고한 펀더멘털이 유지될 것"이라며 "현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 54% 할인된 상태"라고 강조했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 174,343 전일가 239,500 2022.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지 close 는 2021년 첨단소재(반도체소재, 전력/화합물반도체, 배터리소재), 바이오(제약, CDMO(의약품위탁생산)), 그린(대체에너지, 지속가능식품, 환경기술, CO2 처리), 디지털 등 4대사업 중심으로 향후 5년간 46조원 투자 계획을 발표했다.

이후 각 사업별 투자자간담회 통해 사업 영역과 투자 계획 구체화했으며, 프랑스 유전자/세포치료제전문 CMO업체 Yposkesi 인수(바이오), EV충전기업체 시그넷EV 인수, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 174,343 전일가 239,500 2022.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지 close 머티리얼즈 합병(이상 첨단소재), 미국 연료전지업체 Plug Power와 JV 설립, 미국 대체단백질업체 Perfect Day 투자(7.4%)(이상 그린) 등을 성과를 냈다.

김 연구원은 "사업 구체화와 함께 투자재원 확보 위한 투자사업 처분 및 상장, 전략적 투자 유치로 투자 선순환이 기대된다"면서 "2023년 SK팜테코 나스닥 상장 계획, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 174,343 전일가 239,500 2022.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지 close 실트론 상장 가능성 등은 투자재원 확보와 함께 NAV 현실화 계기가 될 것"이라고 말했다.

한편 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 249,000 전일대비 9,500 등락률 +3.97% 거래량 174,343 전일가 239,500 2022.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK팜테코 '비전 2025' 제시… "2025년 매출 2.4조 목표"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지 close 의 4분기 실적은 매출액 25조2704억원(+31 y-y), 영업이익 1조6574억원(+1,319% y-y)으로 전분기의 양호한 실적을 이어간 것으로 추정된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr