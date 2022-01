광주 화정아이파크 신축 공사장 외벽 붕괴…"6명 연락두절"(종합)

[아시아경제 이동우 기자] 광주의 고층 주상복합아파트 신축 공사 현장에서 외벽이 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 현재까지 작업자 3명이 구조됐으나 6명은 연락이 두절된 상태다.

11일 경찰과 광주시소방본부에 따르면 이날 오후 3시 46분께 광주 서구 화정동 화정현대아이파크 공사 현장에서 아파트 외벽이 무너져 내렸다는 신고가 소방당국에 접수됐다.

작업자 2명이 잔해물이 떨어지면서 인근 컨테이너에 갇혀 있다가 구조됐고 1명은 1층에서 잔해물에 부딪혀 병원에 옮겨졌다. 떨어진 구조물로 인근에 주차된 차들을 덮쳐 차량 10여대가 매몰됐다. 사고 당시 콘크리트 타설 작업을 위해 최상층부에 있던 작업자들은 무사한 것으로 확인됐다.

경찰과 소방당국이 시공사 등과 함께 현장 전체 작업자 394명(22개 업체)의 현황을 파악한 결과 연락이 두절된 6명은 건설 현장 주변에서 휴대전화 위치가 잡힌 것으로 알려졌다. 이들은 외벽과 구조물이 붕괴한 동의 28∼31층에서 창호 공사 등을 하고 있었던 것으로 추정된다.

사고는 39층 옥상에서 콘크리트 타설 중 23∼34층 양쪽 외벽 등이 붕괴하면서 발생했다. 당국은 콘크리트 타설을 위한 거푸집(갱폼·Gangform)이 무너지고 타워크레인 지지대(월타이·Wall Tie)가 손상되면서 사고가 난 것으로 보고 있다. 사고가 난 화정현대아이파크는 지하 4층, 지상 39층 총 7개 동 847세대 규모로 화정동 23∼27번지 일원에 신축 중이다. 이 현장의 시공사는 지난해 6월 재개발을 위한 철거 작업 중 건물 붕괴 참사가 일어난 학동4구역 시공사인 HDC 현대산업개발이다.

전기·수돗물 끊켜 인근 주민 대피령

광주 현장 추가붕괴 우려" 작업중단

광주 서구 등에 따르면 사고 직후 전기·수돗물 공급이 끊기고 추가 사고 우려가 있는 인근 주상복합 입주민 109세대, 상가 주민 90여세대에 대피령을 내렸다. 애초 다른 아파트 주민 수백세대에도 대피령이 내려졌으나 전기·수돗물 공급이 정상적으로 이뤄지는 상황 등을 고려해 취소됐다. 해당 주상복합 건물 입주민들은 친척·지인 집에 임시로 거처를 마련하거나, 숙박업소 등에 투숙하는 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 오후 140m 높이의 타워크레인이 붕괴하거나 외벽 잔재물이 추가로 낙하할 위험이 있어 실종자 수색을 중단했다. 당국은 오는 12일 오전 안전점검을 한 뒤 구조 인력 투입 여부를 결정할 방침이다.

김부겸 국무총리는 이번 외벽 붕괴 사고와 관련해 "공사 현장 근로자 중 안전이 확인되지 않는 분들의 소재를 신속히 파악하라"고 지시했다. 김 총리는 행정안전부, 국토교통부 장관에게는 추가 피해가 발생하지 않도록 현장 구조대원, 인근 주민의 안전을 위한 조치를 취하라고 주문했다. 또 공사장 안전진단을 철저히 실시하고 피해 최소화를 위한 모든 조치를 강구하라고 강조했다.

고용노동부는 중앙산업재해수습본부를 구성해 이번 사고 수습과 원인 조사에 나선다고 밝혔다. 광주지방고용노동청과 한국산업안전보건공단이 사고 현장에 출동해 경찰 등 유관기관과 함께 사고 경위를 파악하고 있는 것으로 전해졌다.

참사는 하도급 업체의 건물 철거 과정에서 발생했지만, 검찰이 시공사도 규정을 준수하지 않은 부실 철거와 공사 계약 비리에 관여했다고 보고 함께 기소해 관련자들의 재판이 진행 중이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr