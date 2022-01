[속보]김진욱 "적법성 넘어 적정성까지 고려" 당부… 공수처 검사 회의 종료

속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 11일 열린 고위공직자범죄수사처(공수처) 검사 회의가 이날 오후 5시40분께 종료됐다.

김진욱 공수처장은 모두 발언에서 “작금의 여러 논란으로 힘든 시기지만 적법성을 넘어 적정성까지도 고려하며 국민 눈높이에 맞는 수사를 해나갈 수 있도록 모든 검사들이 지혜를 모아달라”고 당부했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr