[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 11일 오후 3시 46분께 광주광역시 서구 화정동 한 아파트 신축 현장에서 아파트 외벽이 무너졌다.

무너져 내린 잔해에 주변 차량 10여 대가 깔려 파손된 것으로 알려졌다.

현재 소방당국이 안전조치하고 피해규모를 확인하고 있는 가운데 1명이 부상을 입어 병원으로 이송됐다.

비교적 경상으로 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰과 소방은 또 다른 인명피해가 있는지 확인하고 있다.

