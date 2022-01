광주시선관위, 양대선거 지원단 전문성 강화 교육 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회가 올해 치러지는 제20대 대통령 선거와 제8회 전국동시지방선거 지원단의 전문성을 강화하기 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

광주시선관위는 선거 위법행위 예방·단속활동을 펼치고 있는 공정선거지원단의 실무역량 강화를 위해 ‘양대선거 공정선거지원단 전문성 줌[Zoom] 교육’을 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 교육은 일선 현장에서 후보자 등과 직접 대응하며 활동할 공정선거지원단, 선거법규 안내요원, 정치자금 회계처리 안내요원 등 예방·단속 지원인력 150여명을 대상으로 실시했다.

코로나19 방역강화 지침을 준수해 5개 구 선관위에서는 화상회의시스템을 이용, 실시간 비대면 교육을 진행했다.

공정선거지원단 등으로서의 역할 및 자세, 세련된 현장 대응능력 함양, 예방·단속 노하우 전수, 외부 전문강사 초빙을 통한 고객응대 CS(Customer Service) 교육을 실시해 ‘친절한 전달자’로서의 지원단 등의 역할 확립과 역량 향상에 도움이 됐다는 평이다.

광주시선관위 관계자는 “선거단속 인력의 전문성과 대국민 서비스 마인드 강화를 통해 국민이 신뢰하고 공감하는 예방단속 활동을 전개해 이번 양대선거에서 자유롭고 공정한 선거질서가 확립될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

