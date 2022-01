LX하우시스, 고객 눈높이 맞춘 ‘고객 언어 가이드북’ 발간

전국 전시장에 배포…고객 중심 소통 역량 강화

[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 65,300 전일대비 1,100 등락률 -1.66% 거래량 48,400 전일가 66,400 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 LX하우시스-노루페인트, 친환경 제품 사업 확대LX하우시스, 폐 건축자재에서 PVC 추출 기술 개발LX하우시스, 국내 인테리어업계 최대 시공 아카데미 개관 close 가 복잡하고 어려운 인테리어 용어를 고객이 쉽게 이해할 수 있는 표현들로 순화해 전달하는 ‘고객 중심 언어 사용 활동’을 추진한다.

‘LX Z:IN 인테리어 고객 언어 가이드북’은 인테리어 제품 및 시공 정보를 쉽게, 정확하게, 일관성있게, 친절하게 등 네 가지 원칙에서 전달하는 언어 사용 소통 방법과 이를 실제 고객 문의에 적용한 구체적인 사례를 담고 있다.

예를 들어 ‘차폐성이 우수한 창호’는 ‘여름철 실내로 들어오는 뜨거운 열기를 막아주는 성능이 우수한 창호’로, ‘5T 두께의 시트 바닥재’는 ‘5mm 두께의 시트 바닥재’로, ‘무공질 소재의 인조대리석’은 ‘구멍이 없는 소재의 인조대리석’으로 순화해서 사용하도록 안내했다.

시공 용어는 ‘보양 후 욕실 조적 공사와 젠다이 설치가 진행된다’를 ‘실내 보호 작업을 마친 뒤 욕실에 벽돌을 쌓고 일자형 선반을 설치할 예정이다’로, ‘바닥 까데기를 먼저 하겠습니다’는 ‘바닥 깨는 작업을 먼저 하겠습니다’로, ‘사춤해야 합니다’는 ‘벌어진 틈을 메워야 합니다’로 바꿔서 사용토록 했다.

이 밖에도 ‘LX Z:IN 인테리어 고객 언어 가이드북’에는 인테리어 구매 과정에서 많이 쓰이는 단어들의 틀리기 쉬운 맞춤법, 올바른 외래어 표기법 등도 포함되어 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr