[아시아경제 황준호 기자] 삼화네트웍스 삼화네트웍스 046390 | 코스닥 증권정보 현재가 3,125 전일대비 135 등락률 -4.14% 거래량 847,160 전일가 3,260 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 삼화네트웍스, 드라마 '어게인 마이라이프' 방영권 라이선스 판매 계약공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 드라마 '지금부터, 쇼타임!' 국내 방영권을 문화방송에 판매하는 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 계약금액은 74억7200만원으로 매출액의 25.5%에 해당한다. 회당 계약금액은 4억6700만원으로 오는 4월부터 방송 예정이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr