서울시, 12일 올해 첫 '동파 경계' 단계 발령…올 겨울 두 번째

지난해 12월 25일 이후 두 번째 '동파 경계' 단계 발령…24시간 상황실 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 최저 기온이 영하 12도 이하로 떨어지는 등 강력한 한파가 예상됨에 따라 12일 오전 9시를 기점으로 올해 첫 수도계량기 '동파 경계' 단계를 발령한다고 11일 밝혔다.

‘동파 경계’ 단계는 4단계 동파예보제 중 3단계에 해당하며, 일 최저기온이 영하 10도 미만의 날씨가 2일 이상 지속될 때 발령된다. 지난해 12월 25일에 이어 올 겨울에만 두 번째 발령이다. 첫 번째로 '동파 경계' 단계가 발령됐던 지난해 12월 25일부터 28일까지 1193건 동파가 발생하기도 했다.

겨울철 동파 대책기간이 시작된 작년 11월 15일부터 현재까지 서울에서 발생한 동파는 총 2143건이다. 이중 55%에 달하는 동파 피해가 '동파 경계' 기간에 발생한 것으로 확인돼 동파 예방을 위한 시민들의 각별한 관심이 필요한 상황이다.

동파는 영하 10도 이하의 기온이 이틀 이상 지속될 때 폭증한다. 서울시는 12일부터 14일까지 기온이 급격히 떨어지는 만큼 동파 예방에 주의를 기울여야 한다고 말했다.

영하 10도 이하의 기온이 지속되는 날씨에 수도계량기 동파를 예방하기 위해서는 수돗물을 사용하지 않는 외출, 야간시간 등에 수도꼭지를 조금씩 틀어놓아야 한다.

'동파 경계' 단계가 발령됨에 따라 동파, 동결 피해의 신속한 복구를 위해 ‘동파대책 상황실’도 24시간 운영된다. 서울시는 "상수도사업본부와 8개 수도사업소는 1일 2개조로 인력을 편성해 동파 폭증에 따른 긴급 복구에 대비하는 등 시민불편을 최소화하겠다"고 설명했다.

