삼성전자 CES 출장자 20여명 확진…현지서 회사 전세기로 귀국

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 500 등락률 +0.64% 거래량 7,069,412 전일가 78,000 2022.01.11 12:46 장중(20분지연) 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 삼성전자, 포터블 스크린 '더 프리스타일' 예약 판매한걸음 내딛은 반도체특별법…'미완의 지원책' 과제로 close 가 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 박람회 'CES 2022'에 참가해 현지에서 코로나19 확진 판정을 받은 직원 20여명을 전세기로 귀국시킬 예정이다.

11일 업계에 따르면 삼성전자는 이 같은 사실을 이날 사내에 공지했다. 삼성전자는 전세기를 투입해 현지시간으로 11~12일 확진된 임직원들을 국내로 이송한 뒤 회사가 운영하는 국내 격리시설에 머물게 할 계획이다.

현재 코로나19 확진 판정을 받은 CES 출장 임직원들은 삼성전자가 파견한 의료진의 지원 아래 미국에서 자체 격리 중이다. 삼성전자는 확진 판정을 받은 임직원들이 전세기에 탑승할 수 있도록 미국 당국과 협의를 마친 것으로 알려졌다. 음성 판정을 받고 이미 귀국한 출장자들도 추후 확진 여부에 따라 자체 격리시설로 이송할 계획이다.

삼성전자 측은 "혁신 기술을 소개하기 위해 불가피하게 출장길에 오른 직원들의 안전을 고려해 자체 의료진들을 파견하고 방역 지침을 엄격히 준수하는 등 노력을 기울였으나 확진자가 발생해 안타까운 상황"이라며 "이들이 국내에서 무사히 치료를 마칠 수 있도록 최선을 다해 지원할 계획"이라고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr