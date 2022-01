중기부, ICT 솔루션 개발사업 모집…과제당 5억원 지원

총 30개 과제 선정, 2년간 기업당 최대 5억원 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 중소기업 비제조 분야 혁신을 위한 ‘스마트서비스 정보통신기술(ICT) 솔루션 개발사업' 지원과제를 모집한다고 11일 밝혔다.

이 사업은 인공지능(AI)·빅데이터·메타버스 등 첨단 디지털기술을 활용해 중소기업의 서비스 분야 생산성 향상과 고부가치화, 새로운 사업모델 창출이 가능하도록 돕는 스마트서비스 솔루션의 개발 또는 고도화를 지원한다.

올해는 총 30개 과제를 선정해 지원할 예정이다. 지난해 사업에선 34개 과제를 선정해 지원했다. 미래 유망분야 집중 지원을 위해 '2022~2024년 중소기업 기술로드맵'에 포함된 품목과 관련 서비스 분야 178개를 지원 대상으로 한다.

중기부는 다양한 유형의 과제를 발굴·지원하기 위해 ▲특정기업의 현장수요에 기반하는 수요기업 매칭형 ▲서비스 중소기업이 범용으로 사용 가능한 솔루션 개발 공급기업 단독형 ▲다수 공급기업 간 기술융합을 통한 협업개발을 지원하는 컨소시엄형으로 구분해 모집한다.

수요기업 매칭형과 공급기업 단독형은 과제당 5억원까지, 컨소시엄형 과제는 참여기업수 최대 3개사로 각 5억원까지 2년간 지원할 예정이다.

신청 자격은 중소기업 서비스 현장에 필요한 솔루션 발굴·개발 역량을 보유한 기업이다. 접수는 27일 부터 2월 11일까지 ’범부처통합연구지원시스템‘에서 진행된다.

