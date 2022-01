엿새만에 또 미사일 발사한 北…韓美 평가절하에 격분했나

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 지난 5일에 이어 엿새만인 11일 탄도미사일 추정 발사체를 발사했다. 북한이 '5대 과업' 중 하나로 꼽고 있는 극초음속미사일 발사를 두고 한미 국방당국이 의심의 눈초리를 보내자 개발 능력을 입증하기 위해 추가적으로 미사일을 발사한 것 아니냐는 분석이 나온다.

합동참모본부는 11일 "오전 7시 27분께 북한이 내륙에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 추정 발사체 1발을 탐지했다"고 밝혔다. 자세한 제원에 대해서는 한미 정보당국이 분석 중이다. 북한이 탄도미사일 추정 발사체를 발사한 것은 올해 들어 이번이 두 번째로, 지난 5일 첫 발사 이후 엿새만이다

지난 5일 발사한 발사체에 대해 북한은 '극초음속미사일'이라고 주장하고 있는 만큼, 이번 발사체 역시 같은 종류일 가능성도 배제할 수 없다. 북한은 극초음속미사일을 '5개년 계획의 전략무기 부문 최우선 5대 과업 중 가장 중요한 핵심 과업' 이라고 지칭하며 중요시하고 있다.

한미 정보당국은 북한의 주장에 의구심 어린 시선을 보내고 있다. 국방부는 지난 7일 기자들에게 배포한 분석자료에서 "극초음속비행체 기술은 도달하지 못했다"며 성능이 과장됐다고 주장했다. 미국 국방부 역시 "여전히 세부사항을 평가 중"이라며 '탄도미사일'이라는 명칭을 유지하고 있다.

전문가들은 한미 당국의 저평가에 발끈한 북측이 자체 미사일 개발 능력을 입증하기 위해 다시 한 번 시험발사를 했을 가능성도 있다고 분석한다. 정성장 세종연구소 북한연구센터장은 "지난 7일 한국 국방부가 북한이 최근에 시험발사한 것은 극초음속미사일이 아니라 성능이 과장된 일반적 탄도미사일이라는 평가를 공개한 것에 대해 북한 지도부는 격분하고 있을 것"이라며 "그들의 개발 능력을 반박할 여지 없이 입증하기 위해 미사일 시험발사를 연속적으로 진행할 가능성이 있다"고 말했다.

이날 발사가 유엔 안보리 비공개 회의 직후 이뤄졌다는 점에서 국제사회를 향한 '이중잣대 철폐' 메시지를 표출한 것으로도 해석 가능하다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 "도발의 일상화를 통해 자신들의 무기 개발이 정당하다면서 이중기준 철회를 강압하는 정치적 목적"이라며 "특히 유엔 안보리 회의가 오늘 새벽 개최된 것을 염두에 둔 것으로, 자신들의 정당한 무기 개발을 불법으로 규정하는 유엔의 이중잣대를 비판할 가능성이 있다"고 분석했다.

